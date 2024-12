Le Xbox Game Pass a tout récemment accueilli deux nouveaux et très bons jeux qui valent le coup d'œil, dont l'une des plus grosses exclusivités Microsoft de l'année.

Le mois de décembre a vu arriver sur le Xbox Game Pass de très solides jeux comme Crash Team Racing Nitro-Fueled (hélas uniquement sur consoles) ou encore Forza Motorsport. Il restait encore deux gros morceaux du catalogue à surveiller de très près, sortis respectivement le 9 et le 10 décembre. D'un côté : l'une des plus grosses exclusivités Xbox de l'année, et de l'autre une superbe petite indé.

Le Xbox Game Pass reçoit un solide coup de fouet

Commençons donc par le titre disponible depuis le 9 décembre sur le Xbox Game Pass (PC, consoles et Cloud), très probablement l'une des plus grosses cartouches de l'année pour la branche gaming de Microsoft : Indiana Jones et le Cercle Ancien. Développé par MachineGames (Wolfenstein), le titre se présente comme une véritable lettre d'amour aux films campés par Harrison Ford. On incarne en effet l'iconique aventurier dans un FPS faisant la part belle à l'aventure, dans une histoire qui aurait totalement pu être racontée au cinéma. L'aspect vidéoludique prend quant à lui la forme d'exploration de ruines avec foultitude de puzzles et de la castagne avec des Nazis, l'emblématique fouet inclus.

Indiana Jones et le Cercle Ancien a globalement reçu un bel accueil critique, malgré visiblement quelques soucis de rythme et une IA qui laisse à désirer. Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous pouvez cela dit y jouer sans avoir à l'acheter plein pot, pour vous faire votre propre opinion sur cette nouvelle aventure vidéoludique d'Indy de très haute volée.

Le service d'abonnement met cartes sur neige

Changement radical d'ambiance avec le second jeu ayant rejoint le service d'abonnement de Microsoft le 10 décembre. On passe en effet ici sur un jeu indépendant, et plus précisément un jeu de cartes rogue-lite, à la Slay the Spire, baptisé Wildfrost (PC, consoles et Cloud). Comme son nom l'indique, ce jeu développé par Deadpan Games et édité par Chucklefish nous fait explorer une toundra gelée. Pour en braver les dangers aléatoires, il faudra se composer une belle équipe de créatures représentées par des cartes. Nous pourrons les faire évoluer, pour affronter de dangereux boss. Rogue-lite oblige, l'échec risque d'être courant, mais cela vous renforcera avec de nouveaux pouvoirs et de nouvelles cartes pour de nouvelles runs toujours plus folles. Une véritable pépite à essayer de toute urgence sur le Xbox Game Pass, si vous aimez ce style de jeux.