On connaît dès à présent les derniers jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass de mars 2023. Ce sera très calme avec très peu d'ajouts et pas mal de sorties.

En l’espace de quelques années seulement, le Xbox Game Pass s’est imposé comme l’un des meilleurs bons plans du jeu vidéo. Grosses productions disponibles dès leur sortie ou quelques mois après, titres très appréciés, mise en lumière de jeux indépendants, le service d’abonnement ne manque pas d’atouts. Chaque mois, Microsoft redouble d’efforts pour satisfaire ses abonnés malgré un premier trimestre plus timide qu’à l’accoutumée. Qu’à cela ne tienne, l’éditeur américain révèle les ultimes ajouts de mars 2023 .

Les deniers jeux de mars 2023 confirmés

La seconde vague de jeux Xbox Game Pass de mars 2023 est désormais connue. Microsoft vient de communiquer les derniers jeux qui viendront s’ajouter au catalogue déjà bien étoffé du service ce mois-ci. Après l’arrivée de Wo Long : Fallen Dynasty dès son lancement, des deux derniers Dead Space ou encore de Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume, ce sont donc seulement deux jeux qui vont débarquer dans les prochains jours. Rien de bien folichon à se mettre sous la dent après un début déjà bien chargé. Voici sans plus attendre les derniers jeux du Xbox Game Pass de mars 2023 :

MLB The Show 23 (Cloud & Console) – 28 mars

Infinite Guitars (Cloud, Console & PC) – 30 mars

On ne présente plus la simulation de baseball, alors zoom sur la sortie day one disponible en fin de mois. Dans Infinite Guitars, les machines de guerre métalliques se sont éveillées et la seule arme capable d'en venir à bout, c'est votre guitare électrique. Un RPG rythmique haut en couleur qui promet des combats de méchas palpitants et une bande-son survoltée. Évidemment, les joueurs ont fait part de leur déception face à seulement deux nouveaux ajouts. Ils pourront se consoler avec le programme du Xbox Game Pass d'avril 2023 qui s'annonce quant à lui bien chargé avec Ghostwire Tokyo ou encore Minecraft Legends.

Les ultimes sorties Xbox Game Pass de mars 2023

S'il y a peu à se mettre sous la dent en cette fin de mois, ce sont 7 jeux qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 31 mars 2023. On retrouve principalement des jeux indépendants dont le mélancolique A Memoir Blue ou encore Chinatown Detective Agency. Comme d'habitude, celles et ceux qui souhaiteraient conserver un des jeux de la liste profiteront d'une remise de 20% sur leur achat.