Après quelques écarts, Microsoft reprend son calendrier de communication habituel et le respecte à la lettre. Aujourd'hui, l’éditeur américain vient d’officialiser les nouveaux qui arriveront d’ici les prochains jours dans le catalogue du Xbox Game Pass avril 2023. Au programme donc, de nouvelles sorties day one et quelques titres plus anciens. Voici ce qui vous attend dans les prochaines semaines.

Les derniers jeux Xbox Game Pass d'avril 2023

Le mois avait commencé en beauté pour les abonnés au Xbox Game Pass, mais ce n’était qu’un échauffement. De belles sorties d’avril seront disponibles sans surcoût dans le cadre de l’abonnement avec en tête d’affiche quelques titres indépendants particulièrement attendus. A commencer par Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly et le très prometteur The Last Case of Benedict Fox. La deuxième vague débordera un peu sur le début avec l’arrivée de Redfall, la prochaine exclusivité Xbox Series signée Arkane Studio. Comme d’habitude, ces sorties day one seront également accompagnées de quelques productions déjà lancées. Voici sans plus attendre la liste des derniers jeux Xbox Game Pass d’avril 2023 :

Minecraft Legends (Cloud, Console & PC)

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Console & PC) – 20 avril

Medieval Dynasty (Xbox One) – 20 avril

Homestead Arcana (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 21 avril

Cassette Beasts (PC) – 26 avril

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, Console & PC) – 27 avril

The Last Case of Benedict Fox (Console & PC) – 27 avril

Redfall (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 2 mai

Du nouveau contenu sera également disponible pour les jeux déjà présents dans le Xbox Game Pass. Vampire Survivors accueille dès aujourd’hui sa seconde extensions gratuite : Tides of the Foscari qui introduit un nouveau niveau ainsi que des personnages monstres et armes inédits. Microsoft Flight Simulator déploiera quant à lui sa treizième mise à jour du Monde : L’Océanie et l’Antarctique dès le 25 avril. Elle proposera aux pilotes en herbe de découvrir 15 nouveaux pays et 24 territoires non souverains.

Les ultimes sorties XGP d'avril 2023

On connaît la routine par cœur maintenant, ces nouvelles entrées dans le Xbox Game Pass s’accompagnent également de sorties. Pas de grosses surprises puisque leur identité avait été dévoilée il y a quelques heures. Ce sont donc cinq jeux qui quitteront le service à compter du 30 avril 2023. Comme d’habitude une remise de -20% sera appliquée sur tout achat pour l’un des titres de la sélection.