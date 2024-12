L’année aura été particulière pour les abonnés au Xbox Game Pass. Augmentations de prix, fin des sorties day one pour tout le monde… Microsoft a dû faire des choix cette année suite au rachat d’Activision-Blizzard et de la crise qui impacte l’industrie. La firme de Redmond doit plus que jamais rentabiliser son service, mais quand on voit tout ce que les studios Xbox préparent, il a clairement de beaux jours devant lui. En attendant de découvrir l’intégralité des nouveautés du mois prochain, Microsoft a levé le voile sur les ultimes sorties du Xbox Game Pass de 2024.

Les ultimes départs du Xbox Game Pass de 2024

Si le mois de décembre est toujours un peu à part, le cycle continue. D’habitude, la firme de Redmond annonce deux fois par mois les futures arrivées au catalogue. Fêtes de fin d’année obligent, Microsoft revoit quelque peu son calendrier de communication en se contentant d’une seule vague de nouveautés. En revanche, les départs se font toujours en deux temps. Des sorties s’en vont toutes aux mêmes dates, au milieu et à la fin du mois. Afin de laisser le temps aux retardataires et aux plus curieux de découvrir les malheureux élus, l’éditeur dévoile systématiquement leur identité en avance. Le 31 décembre 2024, ce seront donc six nouveaux jeux qui quitteront le Xbox Game Pass. Des productions à l’aura et à la qualité variées, mais il y en a clairement qui valent le détour.

Dernière chance par exemple pour se payer quelques tranches de rire avec ses potes dans le party game Party Animal. Un titre indépendant qui avait fait beaucoup de bruit à son lancement. Les amateurs de 4X ont encore le temps de faire quelques parties sur Humankind, qui n’a eu de cesse de s’améliorer au gré des mises à jour. Voici dans plus attendre les derniers départs du Xbox Game Pass de 2024 :

Quelques jeux confirmés pour janvier 2025

Comme toujours, ces départs seront rapidement compensés par de nouvelles arrivées. Quelques jeux se sont d’ores et déjà confirmés pour le Xbox Game Pass en janvier 2025. Une liste qui viendra évidemment s'allonger lors de l'annonce officielle l'année prochaine :