Le Xbox Game Pass est fait d'arrivées et de départs, et cette fois, il est temps de dire adieu à certains jeux en novembre. Il va falloir être fort mentalement. Voyez plutôt.

Microsoft a confirmé le départ de sept jeux du Xbox Game Pass et du PC Game Pass le 15 novembre 2024. Parmi eux, des titres marquants comme Persona 5 Tactica. Si vous aimez débloquer des succès et profiter des dernières heures de jeu, c’est le moment de plonger dans ces aventures avant qu’elles ne disparaissent du catalogue. Faites vite.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass en novembre

Voici la liste des jeux qui vont bientôt dire au revoir à la date du 15 novembre 2024.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Like a Dragon: Ishin!

Persona 5 Tactica

Somerville

Dicey Dungeons

Dungeons 4

Goat Simulator (sur Windows uniquement)

Pour ceux qui veulent maximiser leur Gamerscore, certains jeux offrent de belles opportunités. Par exemple, Somerville peut être complété en environ cinq heures, idéal pour une session rapide. D’autres jeux, comme Like a Dragon: Ishin!, demandent beaucoup plus de temps, avec une estimation entre 100 et 120 heures pour atteindre l’achievement "Taskmaster". Un dernier défi pour les amateurs de la série avant que le jeu ne quitte le service.

En plus de ces grands titres, des jeux comme Dicey Dungeons et Dungeons 4 quittent également le Xbox Game Pass, avec chacun environ 50 heures de contenu à explorer. Quant à Goat Simulator, connu pour son univers décalé, seul sa version Windows quittera le catalogue. Les fans peuvent terminer les succès de base en quatre heures, mais les DLC ajoutent jusqu’à 14 heures de jeu pour les plus déterminés. Bref, il faut quand même faire vite si vous voulez tout avoir.

Un mois de novembre qui promet

Même si ces jeux disparaissent, le Xbox Game Pass continue de se renouveler. Ce mois-ci, Metal Slug Tactics, développé par Dotemu et Leikir Studio, rejoindra le catalogue, offrant un nouveau choix pour les amateurs de stratégie. On retrouve aussi Starcraft 2 et surtout l'arrivée de STALKER 2. Microsoft maintient ainsi son engagement à garder le Game Pass frais et attractif, avec de nouvelles expériences pour tous les goûts.

Source : Microsoft