Comme chaque mois, le Xbox Game Pass se renouvelle. De nouveaux jeux arrivent, mais certains quittent aussi le catalogue. Ce mois de novembre 2024, plusieurs titres vont disparaître du service, laissant aux abonnés une dernière chance de s’y plonger avant qu'ils ne partent. Voici les jeux à ne pas manquer avant leur retrait.

Les sorties du Xbox Game Pass en novembre

Plusieurs jeux quitteront bientôt le Xbox Game Pass, et chacun offre une expérience unique. Si vous aimez les jeux d’aventure narratifs, Mineko's Night Market et Frog Detective vous plongeront dans des univers attachants et pleins de charme. C’est l'occasion de découvrir ces titres relaxants avant qu’ils ne disparaissent.

Pour les amateurs de courses, DIRT 5 est un excellent choix avec ses compétitions tout-terrain. Il propose un gameplay rapide et des environnements dynamiques. Dans un tout autre genre, Lonely Mountains: Downhill vous invite à dévaler des montagnes à vélo, avec des parcours qui mêlent exploration et défis techniques.

Si vous êtes fan de jeux de rythme, ne passez pas à côté de Headbangers: Rhythm Royale. Ce jeu multijoueur met à l’épreuve votre sens du rythme à travers une série de mini-jeux musicaux. Enfin, les amateurs de stratégie trouveront leur bonheur avec Inkulinati, un jeu tactique au style unique, inspiré des enluminures médiévales.

Liste des jeux qui quittent le Game Pass

Voici un résumé des jeux qui vont bientôt disparaître du Xbox Game Pass :

: un jeu de stratégie médiévale au tour par tour, visuellement inspiré des manuscrits anciens. DIRT 5 (EA Play) : jeu de course arcade tout-terrain, axé sur l'action et les environnements variés.

Source : Xbox Game Pass