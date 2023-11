Le mois de novembre ne va pas tarder à se terminer, et pour le Xbox Game Pass, ce fut un grand cru. De beaux jeux sont arrivés sur le service de Microsoft, et cette valse des entrées et sorties va bientôt laisser place à une nouvelle. Et justement, nous venons d'obtenir le nom des premiers titres qui vont rejoindre le catalogue de l'abonnement en décembre 2023. Par contre, il se peut que vous soyez un peu surpris par ce qui est annoncé.

Les premiers jeux du Xbox Game Pass de décembre 2023

Alors, combien de jeux ont été dévoilés ? 5, 6 ? Revoyez vos chiffres à la baisse, car on en a seulement 2 à déclarer. Il s'agit de SteamWorld Build et Against the Storm. Le premier sera disponible sur Xbox Series X|S, et le second uniquement sur PC. Ils arriveront respectivement sur le Game Pass le 1er et 8 décembre prochain. Cette annonce a quelque peu surpris les joueurs. Comment se fait-il qu'il n'y ait que deux titres à se mettre sous la dent - pour l'instant - en cette période des fêtes ? En fait, il y a une raison qui pourrait bien tout expliquer.

Déjà, le mois de décembre n'a pas forcément toujours été le plus fort pour le Xbox Game Pass. L'année dernière, les premiers ajouts XGP dans l'abonnement n'avaient pas plu à tout le monde, car au début, on n'en avait que 4 à rapporter, dont High on Life ou encore Chained Echoes. En 2023, c'est un peu la même rengaine, à la seule différence qu'on a affaire à 2 jeux. Mais une précision s'impose, et elle va peut-être rassurer. SteamWorld Build et Against the Storm ne sont pas sortis, et ce sont des jeux qui vont être disponibles day one, c’est-à-dire disponibles dès leur lancement. Précision tout de même pour Against the Storm, le jeu est disponible depuis 2022 sur PC, mais là, il sortira de son early access. Souvent, Microsoft les annonce d'abord, avant de dévoiler la liste officielle des nouveautés Xbox Game Pass.

Du coup, on vous invite à patienter en attendant d'en savoir plus de la part du constructeur. Quant aux titres qui ont été dévoilés, sachez que SteamWorld Build est le nouvel opus d'une licence assez populaire. C'est un city-builder, tout comme Against the Storm. Toutefois, ce dernier propose aussi des éléments de roguelite, et en termes d'envergure, il surpasse bon nombre de ses pairs du genre. Si vous aimez la gestion et la construction de villes, ces jeux seront des incontournables sur le Xbox Game Pass.

Les derniers jeux XGP de novembre 2023 pour patienter

Comme on vous l'a dit, il faudra sûrement se retrancher sur les sorties de 2023 en attendant le reste des jeux qui débarqueront en décembre prochain sur le Xbox Game Pass. Actuellement, ils ne sont pas encore tous là, à l'image de Dune : Spice Wars et Rollerdrome qui arriveront le 28 novembre. On vous laisse découvrir la liste des derniers ajouts dans le catalogue de l'offre de Microsoft. Vous allez voir, il y a de quoi faire.