Le Xbox Game Pass continue de surprendre et de ravir les joueurs en proposant régulièrement des périodes de jeu gratuit pour certains titres phares. Jusqu'au 23 juin, les abonnés peuvent s'immerger dans trois jeux captivant. Ces trois jeux, bien que très différents, promettent chacun une expérience de jeu unique et enrichissante. On retrouve notamment une ENORME pépite.

Crusader Kings 3, l'un des meilleurs jeux de stratégie

Crusader Kings 3 est un jeu de stratégie en temps réel développé par Paradox Interactive. Ce titre invite les joueurs à plonger dans l'Europe médiévale, où ils peuvent incarner un dirigeant et guider leur dynastie à travers les âges. Le jeu offre une grande profondeur stratégique, permettant aux joueurs de gérer des aspects complexes de la politique, des alliances et des guerres. Avec des mécaniques de jeu riches et détaillées, Crusader Kings 3 exige réflexion et planification, offrant ainsi une expérience captivante pour les amateurs de jeux de stratégie historique. Cette période de gratuité sur le Xbox Game Pass est une excellente occasion de découvrir ce titre acclamé par la critique et de s'immerger dans ses intrigues dynastiques. Franchement, ça serait presque criminel de ne pas s'y intérésser.

Pour ceux qui cherchent une expérience plus légère et amusante, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 de PopCap Games et Electronic Arts est une option idéale. Ce jeu de tir à la troisième personne propose une guerre loufoque entre des plantes et des zombies. Avec une variété de modes de jeu, des personnages uniques et des environnements colorés, Garden Warfare 2 offre un divertissement sans fin. Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs classes de personnages, chacune avec ses propres capacités et styles de jeu, et s'engager dans des batailles multijoueurs trépidantes ou des missions en solo. Cette période de jeu gratuit permet de s'amuser sans contrainte et de découvrir la richesse de contenu que propose ce titre.

De la guerre

On retrouve aussi Hell Let Loose sur le Xbox Game Pass, développé par Black Matter Pty Ltd et édité par Team17, c'est un jeu de tir à la première personne qui se distingue par son réalisme et son immersion. Se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, le jeu met l'accent sur des batailles à grande échelle avec une précision historique. Les joueurs peuvent choisir d'incarner différents rôles au sein de l'infanterie, des unités blindées ou de l'artillerie, et doivent collaborer avec leur équipe pour contrôler les lignes de front et atteindre les objectifs stratégiques. Hell Let Loose se distingue par ses graphismes détaillés, son gameplay tactique et son approche réaliste des combats. La période de gratuité jusqu'au 23 juin offre une excellente occasion de tester ce titre intense et immersif, particulièrement apprécié des amateurs de simulations militaires. Une énorme claque dans les dents au programme.