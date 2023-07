Que de changements pour le Xbox Game Pass en ce moment. En mars dernier, Microsoft créait la controverse en mettant fin l'offre qui permettait de s'abonner au Game Pass Ultimate et au PC Game Pass pour seulement 1 € lors de son premier mois de souscription. Quelques semaines plus tard, nous apprenions l'augmentation du prix de la Xbox Series, mais également des abonnements au XGP. Même si Microsoft n'est pas revenu sur ces tarifs plus élevés, la firme de Redmond a décidé de réintégrer sans crier gare l'offre à 1 € particulièrement avantageuse pour les joueurs en ce mois de juillet. La firme américaine avait encore un tour de son sac, car elle a dévoilé une nouvelle formule d'abonnement pour son service phare nommée le Xbox Game Pass Core. Malheureusement, l'abonnement censé remplacer le Xbox Live Gold dès le 14 septembre fait déjà polémique.

Les joueurs en colère après l'annonce du Xbox Game Pass Core

Le Xbox Game Pass Core apparaît comme une évolution du Xbox Live Gold, un service qui permettait de jouer en ligne, de profiter de réductions exclusives sur des titres du Microsoft Store et de récupérer des jeux gratuits tous les mois pour un tarif de 6,99 €. En s'abonnant à cette nouvelle formule disponible au même prix, vous pourrez toujours profiter de ces avantages, sauf des jeux offerts mensuellement. À la place, vous aurez accès à un catalogue de plus de 25 titres Xbox Game Studios sur Xbox Series et Xbox One, comme le faisait Sony sur PS5 avec la défunte PlayStation Plus Collection. La firme américaine précise que « de nouveaux titres seront ajoutés 2 à 3 fois par an ». Vu comme ça, difficile de voir où le bât blesse pour les joueurs.

En réalité, ce n'est pas vraiment l'abonnement en lui-même qui dérange, mais plutôt l'équilibre entre les différentes formules. En effet, alors que le Xbox Game Pass Core permet de profiter du jeu en ligne pour 6,99€ par mois, ce n'est pas le cas du Xbox Game Pass Console, pourtant plus cher de 4 €. Certes, les abonnés à cette formule ont accès à une centaine de jeux contrairement aux futurs abonnés Core, mais payer plus cher sans pouvoir jouer en ligne, cela n'est pas du goût de certains joueurs, qui expriment leur mécontentement sur Reddit et les réseaux sociaux. « Le Game Pass Core est annoncé comme la formule la plus basique du Game Pass. Le Game Pass Console est présenté comme sa version améliorée, mais il n'a pas tous les avantages de la formule Core. C'est terrible et très déroutant », lance un utilisateur de la plateforme.

Des formules qui sèment le trouble ?

Il est vrai que les nouveaux arrivants dans l'écosystème Xbox pourraient logiquement penser que l'abonnement console donne accès au multijoueur en ligne, étant donné que la formule « inférieure » et moins chère le fait, mais ce n'est pas le cas. Pour d'autres, il n'y a pas vraiment de quoi en faire toute une histoire, surtout que rien ne change par rapport à la situation actuelle avec le Xbox Live Gold. Un joueur avance l'argument que les abonnés au Xbox Game Pass Console ne choisissent pas cette formule pour jouer en ligne, mais pour le catalogue de jeux proposé. Quoi qu'il en soit, on imagine que Xbox ne se gênera pas pour apporter des ajustements à ses abonnements une fois le Xbox Game Pass Core lancé le 14 septembre prochain.