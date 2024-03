Il est temps de s'aventurer dans les nouveautés offertes aux abonnés du Xbox Game Pass, cette fois-ci en date du 13 mars 2024. Deux jeux distincts sont à l'honneur, promettant une diversité bienvenue. On se régale avec une combinaison unique de jeu de plateforme et d'action aventure. Alors, sans plus tarder, plongeons dans ces univers différents. On retrouve notamment une pépite remarquable qu'il serait dommage de rater et qu'il faut absolument avoir essayée au moins une fois dans sa vie.

De l'aventure sur le Xbox Game Pass

Le premier jeu est sur le Xbox Game Pass est SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Derrière ce nom à rallonge se cache est une version remasterisée du jeu original sorti en 2003. Dans cette aventure colorée et pleine d'humour, les joueurs peuvent incarner Bob l'Eponge, Patrick et Sandy alors qu'ils tentent de sauver Bikini Bottom de l'invasion de robots maléfiques créés par le perfide Plankton. Le but est de récupérer les spatules d'or et de déjouer les plans de Plankton qui espère voler la recette secrète du Krabby Patty.

Le jeu se distingue par ses graphismes améliorés, qui offrent une expérience plus vive et plus détaillée que l'original. Les joueurs peuvent explorer différents lieux emblématiques de la série, comme les Champs de Méduses, la Lagune Goo et le Crabe Croustillant. Chaque personnage a des capacités uniques : Bob l'éponge peut utiliser ses bulles de différentes manières, Patrick peut porter et lancer des objets, et Sandy peut se balancer avec son lasso.Outre le mode histoire principal, le jeu propose un mode multijoueur où les joueurs peuvent affronter des vagues de robots en coopération. Bref, du que bon.

Prenez le contrôle

L'autre jeu du Xbox Game Pass est... Control ! Control Ultimate Edition est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Remedy Entertainment. Ce titre combine des éléments de tir à la troisième personne avec des pouvoirs surnaturels. Les joueurs incarnent Jesse Faden, la nouvelle directrice du Bureau Fédéral du Contrôle (FBC), une agence secrète gouvernementale qui étudie les phénomènes paranormaux et combat les menaces surnaturelles.

L'histoire se déroule dans l'Édifice du Bureau, un gratte-ciel changeant constamment de forme à New York, connu sous le nom de Maison du Vagabond. Jesse cherche des réponses sur son passé et sur les circonstances étranges entourant sa nomination comme directrice. En explorant l'immeuble, elle découvre des pouvoirs télékinétiques.

Control Ultimate Edition inclut le jeu de base ainsi que les deux extensions, The Foundation et AWE, qui ajoutent de nouvelles missions, de nouveaux environnements, et élargissent l'histoire et le monde de Control.