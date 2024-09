Ce week-end, la campagne Xbox Free Play Days met en avant l'éditeur 505 Games en offrant aux abonnés du Xbox Game Pass Core et Ultimate la possibilité de jouer gratuitement à une sélection de dix jeux. Une occasion en or pour découvrir ou redécouvrir des titres incontournables, tout en profitant de promotions sur les jeux de cet éditeur. On vous prévient, c'est assez énorme. Difficile de trouver du temps pour tout essayer.

10 jeux à essayer gratuitement sur le Xbox Game Pass

Du jeudi 19 septembre à partir de 12h01 (PDT) jusqu’au dimanche 22 septembre à 23h59, les abonnés au Game Pass peuvent se plonger dans une large variété de jeux issus du catalogue 505 Games. Voici les titres phares que vous pouvez essayer :

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – Un RPG trèsapprécié inspiré par la série Suikoden. Terraria – Un jeu d’aventure en 2D populaire, offrant exploration, construction et combat. Un titre totalement culte. Crime Boss: Rockay City – Un jeu d'action dans un univers criminel où les joueurs doivent asseoir leur domination. Stray Blade – Un RPG d’action qui met l’accent sur les combats tactiques et l’exploration. Miasma Chronicles – Un jeu tactique au tour par tour dans un monde futuriste ravagé par une mystérieuse force appelée Miasma. Assetto Corsa Competizione – Un simulateur de course réaliste offrant une expérience intense de conduite. Bloodstained: Ritual of the Night – Un Metroidvania acclamé par la critique, avec des combats, de l’exploration et des énigmes. Portal Knights – Un jeu d’action-aventure coopératif avec construction et exploration dans des mondes générés aléatoirement.

Deux jeux disponibles pour tous

En plus des jeux accessibles aux abonnés du Game Pass, deux titres sont ouverts à tous les membres Xbox durant cette même période. Ghostrunner 2, une suite très appréciée du jeu de plateforme et d'action cyberpunk, est disponible pour une durée limitée de trois heures. Tous les utilisateurs Xbox peuvent essayer ce titre du jeudi 19 au dimanche 22 septembre, sans avoir besoin d’un abonnement Xbox Game Pass.

De plus, le jeu Control, développé par Remedy Entertainment, est également jouable gratuitement jusqu’au dimanche 22 septembre dans le cadre du programme Free Play Days for All. Cela offre aux joueurs la possibilité de plonger dans cet univers mystérieux et surnaturel sans aucun coût supplémentaire.

Source : Microsoft