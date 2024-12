Les dernières sorties Xbox Game Pass ont été annoncées par Microsoft. Du lourd à prévoir ? Ça va dépendre des goûts comme toujours évidemment, mais il y a de très bon jeux dans le lot. McPixel 3, LEGO 2K Drive, Close to the Sun, BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition, Humankind et Party Animals sont offerts pour cette fin d'année. Mais puisqu'on approche sérieusement de Noël, les abonnés peuvent aussi réclamer toute une série de cadeaux sur de grosses licences comme Battlefield 1, Skate, Plants vs Zombies et plus…

Un nouveau cadeau Xbox Game Pass en décembre 2024

Pour cette fin d'année, EA joue au papa Noël avec des cadeaux par dizaine pour les abonnés Xbox Game Pass, dont Battlefield 1 Révolution. Une édition qui comprend le jeu et quatre pack d'extensions avec des cartes, armes et bonus supplémentaires. Et c'est bien un cadeau définitif pour les utilisatrices et utilisateurs XGP qui vont pouvoir le garder dans leur bibliothèque. Mais il n'y a pas qu'Electronic Arts qui est d'humeur très généreuse.

Codename Entertainment, le studio d'Idle Champions of the Forgotten Realms, un STR et titre de gestion dans l'univers de Donjons & Dragons, offre un énorme cadeau d'une valeur de 69,99€. Soit le coût d'un jeu complet. Et vous n'avez même pas besoin d'acheter Idle Champions étant donné que c'est un free to play. Les développeurs mettent à la disposition des abonnés Xbox Game Pass le Pack de jeu Champions de renommée d'Ombrecœur. Un bundle qui contient le soft, le déverrouillage de champions, un skin etc. Voici la liste des contenus gratuits pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate :

Le jeu Idle Champions of the Forgotten Realms

Déverrouillage pour les champions suivants :

Deekin (banc 1), Briv (banc 5), Ombrecœur (banc 6), Jaheira (banc 9) et Wyll (banc 12) Une apparence exclusive : Ombrecœur de Shar

Un familier exclusif : Sir Perchington le hibou élégant

160 coffres de champion de platine 32 coffres de Deekin / Briv / Ombrecoeur / Jaheira / Wyll de platine avec 2 cartes d'équipement brillantes garanties

Deux potions de buff d'une semaine : 1 potion de chasseur de gemmes et 1 potion de chasseur d'or

Cet avantage réservé au Xbox Game Pass Ultimate est téléchargeable jusqu'au 4 février 2025.

