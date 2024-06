Le Xbox Game Pass continue de s'enrichir avec l'ajout de trois nouveaux jeux en ce mois de juin. Chacun de ces titres apporte une expérience unique, allant du RPG narratif au jeu de guerre historique, en passant par l'horreur de science-fiction. Voici un aperçu détaillé de ce que ces jeux ont à offrir aux abonnés du Xbox Game Pass. Franchement, une bonne pioche.

Le Xbox Game Pass fait plaisir

Le premier jeu du Xbox Game Pass est Depersonalization. Un jeu de rôle narratif qui plonge les joueurs dans des récits complexes et ramifiés. Développé par MeowNature, ce jeu se distingue par son système de narration dynamique et ses nombreux choix impactant l'évolution de l'histoire. Les joueurs incarnent différents personnages dans des scénarios variés, chacun ayant ses propres dilemmes moraux et décisions cruciales à prendre. Le jeu met fortement l'accent sur la rejouabilité, chaque choix modifiant significativement le déroulement de l'intrigue. Les scénarios, inspirés de multiples genres littéraires et cinématographiques. Les amateurs de jeux de rôle apprécieront la flexibilité et la liberté de décision offertes par Depersonalization.

On retrouve aussi sur le Xbox Game Pass Isonzo. Un FPS qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale, développé par M2H et Blackmill Games. Il fait partie de la série de jeux WW1, reconnue pour son authenticité historique et son attention aux détails. Isonzo se concentre sur le front italien de la guerre, recréant les batailles brutales et les paysages montagneux de cette période.

Le jeu propose des environnements réalistes et des mécanismes de combat authentiques qui plongent les joueurs dans l'expérience des soldats de l'époque. Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs classes, chacune ayant des compétences et des rôles spécifiques.

De l'horreur

Développé par Striking Distance Studios et dirigé par Glen Schofield, co-créateur de la série Dead Space, The Callisto Protocol est un jeu d'horreur de survie qui se déroule dans une prison interstellaire sur la lune de Jupiter, Callisto. Le jeu plonge les joueurs dans une atmosphère terrifiante et oppressante, où ils doivent survivre contre des créatures monstrueuses et découvrir les sombres secrets de la prison. Et ça arrive sur le Xbox Game Pass.

The Callisto Protocol se distingue par ses graphismes de haute qualité, son ambiance sonore immersive et son gameplay intense. Les joueurs doivent gérer leurs ressources, résoudre des énigmes et affronter des ennemis redoutables en utilisant diverses armes et tactiques de survie. L'histoire captivante et l'environnement inquiétant font de ce jeu une expérience mémorable pour les amateurs de frissons et d'horreur de science-fiction.