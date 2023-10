Le Xbox Game Pass d'octobre 2023 continue de dérouler son programme et il y a du très lourd. Un gros jeu sera disponible dès sa sortie et d'autres avantages sont à récupérer pour les abonnés.

Les abonnés au Xbox Game Pass mangent très bien ce mois-ci avec des nouveautés immanquables. La plus notable d'entre elles est un jeu maison du constructeur, la simulation automobile Forza Motorsport. Un retour en force après des épisodes qui stagnaient. Ces dernières heures, SEGA a aussi participé à l'effort en mettant à disposition Like a Dragon Ishin. Les prochains jours réservent encore de gros morceaux, mais avant cela, il est temps pour les clients du service d'obtenir quelques avantages.

Les avantages gratuits du Xbox Game Pass d'octobre 2023

En plus des jeux prévus dans le Xbox Game Pass d'octobre 2023, tels que Gotham Knights, Forza 8, Jusant et le très attendu Cities: Skyline 2, les abonnés ont le droit chaque mois à des avantages. Très souvent, ce sont des packs d'objets pour des titres populaires, mais parfois, ce sont des bonus totalement différents. Et c'est le cas de ce petit cadeau qui disparaît le 20 octobre.

Pour celles et ceux qui adorent l'animation japonaise, ou qui aimeraient découvrir, un abonnement de 75 jours gratuits à la plateforme Crunchyroll est offert aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate. « Profitez de 75 jours gratuits de Crunchyroll Mega Fan ! Crunchyroll Mega Fan permet aux membres d’accéder à la plus grande bibliothèque d’anime au monde (avec plus de 1 300 titres) sans publicité, où qu’ils soient, avec un accès aux nouveaux épisodes diffusés en simultané le jour même de la première au Japon ». C'est l'offre mensuelle la plus chère du service qui permet de profiter du mode hors ligne sur quatre écrans en simultané.

S'il y a des amateurs et amatrices de MOBA, un avantage pour le jeu SMITE est disponible pour les membres Xbox Game Pass Ultimate. Il s'agit du pack de démarrage de la Saison de la célébration. « Ce pack inclut les 5 dieux suivants et leur pack de voix : Mercure, Discordia, Ah Muzen Cab, Surtr et la star de l'Odyssée, Méduse. En plus, vous obtiendrez 5 boosters d'EXP et 5 boosters de disciples pour accélérer votre progression ».

Crédits : Crunchyroll.

EA Sports UFC 5 à tester gratuitement et une promotion

Dans les heures à venir, de nouveaux jeux Xbox Game Pass arrivent et c'est du très lourd. On relèvera notamment l'ajout de Dead Space Remake, ou encore de Cities: Skylines 2 qui sera disponible day one dans l'abonnement. Le même jour, Electronic Arts permettra aux abonnés de tester gratuitement EA Sports UCFC 5 avec la version d'essai EA Play. Le jeu n'est pas offert entièrement, mais vous pourrez y jouer durant 10 heures. À la suite de cela, s'il tient ses promesses et que vous êtes tentés de l'acheter, il y aura remise de 10% sur le prix final.

Voici la liste complète des jeux Xbox Game Pass d'octobre 2023 :