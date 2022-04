Pour assoir sa position en tant que leader des services de jeux à la demande, Microsoft pourrait proposer un nouvel abonnement du Xbox Game Pass qui devrait faire de l'œil à plus d’un joueur.

Si le PS Plus est au cœur de l’actualité avec ses nouveaux abonnements unifiant ses services, Microsoft pourrait à nouveau frapper fort. Il se murmure que le Xbox Game Pass pourrait proposer une nouvelle offre inspirée de Netflix et consorts.

Vers un Xbox Game Pass Family ?

Bientôt un nouvel abonnement Xbox Game Pass ? C’est ce que laissent entendre de dernières rumeurs. A leur origine, Jez Corden de Windows Central, site réputé pour ses informations autour de Microsoft et de sa marque gaming. Pour toujours mieux se positionner comme le «Netflix du jeu vidéo», le service pourrait proposer une nouvelle formule d’abonnement familiale. A l’instar de ce qui se fait chez Disney+ ou du côté du Nintendo Switch Online, le Xbox Game Pass Family permettrait de partager son compte avec 5 joueurs et joueuses d’un même pays, moyennant un coût supplémentaire.

Les détails sont encore flous. On sait seulement qu’il est question d’un lancement cette année et que l’offre sera moins chère que s’il fallait payer cinq abonnements séparément. Aucune tranche de prix n’a cependant été indiquée. Reste également à savoir si l’abonnement familial concernera uniquement le Xbox Game Pass Ultimate ou s’il sera applicable aux versions consoles et PC séparément.

Un abonnement attendu de longue date

D’après les informations du journaliste, cela ferait un moment que Microsoft souhaite mettre en place ce Xbox Game Pass Familial, mais l'entreprise se heurtait à un frein : les royalties. Comment faire en sorte que les sommes versées aux éditeurs soient équitables face au manque à gagner d’un tel abonnement ? Microsoft serait enfin parvenu à trouver la solution.

Ces informations restent à prendre avec des pincettes, bien que la firme de Redmond n’ait jamais caché son envie de proposer une telle offre. Phil Spencer, patron de Xbox, avait de son côté déjà confirmé que les équipes étudiaient une telle possibilité. Tout porte à croire que ce sera prochainement le cas, mais on attendre évidemment une déclaration officielle de Microsoft.