Le Xbox Game Pass Ultimate continue de séduire les joueurs avec une offre toujours plus enrichie et variée. Ce mois-ci, les membres bénéficient de nouveaux avantages exclusifs qui rehaussent leur expérience de jeu à travers plusieurs titres phares. Voici un aperçu des bonus disponibles dès maintenant pour les abonnés. Un bonne pioche.

De beaux avantages pendant le mois de juillet sur le Xbox Game Pass

Pour les amateurs de football, le Xbox Game Pass Ultimate propose le pack Supercharge pour EA Sports FC 24. Ce pack inclut 11 joueurs or rares et un prêt d’un joueur au choix de l’équipe de la saison. C’est l’occasion rêvée pour créer l’équipe ultime et dominer les terrains virtuels. Les membres Ultimate peuvent dès à présent renforcer leur équipe et profiter de cette offre exclusive.

Les fans de jeux d’action et de science-fiction ne sont pas en reste. Le bundle « Wake Up Tenno » pour Warframe est désormais disponible. Ce pack est conçu pour transformer les joueurs en guerriers invincibles.Il comprend des éléments précieux comme un Réacteur Orokin et un Catalyseur Orokin, ainsi que des Boosters d’Affinité et de Crédits de 3 jours. De plus, les joueurs peuvent améliorer leur apparence avec le skin Aspect Excalibur Immortel, ajoutant une touche d’élégance à leur arsenal.

Enfin, pour célébrer les 10 ans de The Elder Scrolls Online, un nouveau pack anniversaire est disponible pour les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate. Ce pack comprend un Parchemin de respécialisation des compétences et trois Parchemins d’Expérience pour l’extension Gold Coast. Ces éléments permettent aux joueurs d’améliorer leur expérience de jeu et d’explorer l’univers riche de The Elder Scrolls Online avec des avantages supplémentaires.

Pour rappel, The Elder Scrolls Online est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur développé par ZeniMax Online Studios et publié par Bethesda Softworks. Lancé en 2014, ce jeu s'inscrit dans l'univers riche du RPG de Bethesda. Des rives de Morrowind aux montagnes enneigées de Skyrim, il est possible d'explorer un peu tout. Et c'est vraiment un bon épisode de la franchise. Surtout avec ses nombreuses années de contenu.