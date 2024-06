Chaque mois, Microsoft propose aux abonnés Xbox Game Pass de découvrir une flopée de nouveaux jeux. Celui de juin sera surtout placé sous le signe d’EA FC 24, la série Optopath Traveler, l’effrayant The Callisto Protocol et le paisible My Time at Sandrock. Cependant certains membres du service ont le droit à quelques cadeaux bonus. Voici tous les avantages disponibles en ce moment.

De nouveaux avantages pour le Xbox Game Pass Ultimate

À peine les nouveaux jeux de juin 2024 annoncés que de nouveaux avantages arrivent. Dès aujourd’hui, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter d’une flopée de nouveaux contenus exclusifs, qui s’ajoutent à ceux déployés en début de mois. Des bonus qui touchent des jeux divers et variés, dont l’incontournable Sea of Thieves, la licence Monster Hunter ou encore Multiversus qui tente tant bien que mal de faire un retour fracassant. On vous fait un petit tour d’horizon des avantages disponibles qui on le rappelle encore une fois ne sont réservés qu’aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate et non aux autres. Pour les réclamer, rendez-vous dans l'application dédiée au service puis dans l'onglet avantages. Il vous suffit de cliquer sur ceux qui vous intéressent et suivre les instructions à l'écran pour obtenir vos cadeaux.

Listes des avantages XGP disponibles

Smite: Summer Sizzle Pack : enflammez vos combats dans le jeu de MOBA free-to-play en débloquant les dieux Danzaburou, Morrigan et Fenrir, ainsi que leurs packs de voix et d’emotes. Petit bonus et pas des moindres, vous obtiendrez un booster de compte de 3 jours. Cet avantage est à réclamer avant le 13 août 2014.

Monster Hunter Now: New Season Bundle : pour célébrer la saison 2 du jeu mobile, le Xbox Game Pass propose un nouveau pack exclusif. Il comprend dede nouveaux matériaux de monstres et d’autres bonus comme un Ultra Hunting Ticket, une Paintball, une Potion, un Wander Orb. Cerise sur la gâteau, il propose également un matériau pour fabriquer des armes et armures Basarios, monstre inédit de la prochaine mise à jour. Les chasseurs en herbe peuvent le récupérer avant le 13 août 2024.

Sea of Thieves: Ebon Flintlock Pack : avis aux pirates, vous pouvez partir à l’abordage avec plus de style. Ce pack pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate contient le Pistolet à silex d’ébène, le Drapeau d’obsidienne et la Chope d’onyx. Faites vite car il n’est disponible que jusqu’au 22 juin.

Vigor: Heatwave Havoc Pack : réchauffez-vous avec de nouveaux accessoires élégants, de caisses remplies de butin et d’une multitude d’armes à feu pour faire la fête. Un pack gratuit à réclamer avant le 28 juillet 2024.

MultiVersus: MVP Pack 1 : après une année passée au vestiaire, le free-to-play qui veut concurrent Smash Bros est de retour. Ce pack pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate contient de quoi personnaliser et améliorer votre jeu.