Le Xbox Game Pass vient de rajouter de nouveaux avantages à récupérer sur plusieurs jeux très appréciés, on vous détaille tout cela et comment en profiter.

Tous les mois, le Xbox Game Pass renouvelle son stock d'avantages sur différents jeux de son vaste catalogue. Certains sont disponibles avec la formule classique, tandis que d'autres nécessitent le palier Ultimate. Voici quoi qu'il en soit les nouveautés de ce mois d'août.

Les nouveaux avantages du mois d'août sur le Xbox Game Pass

Ce mois-ci, le Xbox Game Pass accorde de nouveaux avantages à pas moins de quatre jeux, tous appréciés dans leur propre domaine. Commençons par la plus importante, qui concernera toutefois uniquement les utilisateurs Ultimate, puisqu'elle s'intéresse au pan EA Play de ce palier d'abonnement. Les amateurs de football américain peuvent ainsi en ce moment bénéficier de 10 heures d'essai sur Madden NFL 25, le dernier opus en date de la licence de sport phare d'Electronic Arts, tout fraîchement sorti.

Nous avons ensuite des avantages plus classiques proposés par le Xbox Game Pass ce mois-ci, qui sont quant à eux de l'ordre cosmétique ou des bonus sur de gros jeux-services de la plateforme. En tête de liste, nous avons le Crimson Pack sur XDefiant d'Ubisoft, qui comprend cinq éléments cosmétiques gratuits pour Samir, un personnage de la faction Echelon (Splinter Cell), et l'excellente mitraillette MP5. Pour rester sur les shooters, nous avons également des avantages pour Apex Legends de Respawn Entertainment, avec le Shockwave Supercharge Pack. Celui-ci propose aussi des éléments cosmétiques pour les légendes Loba et Wattson, ainsi que pour deux armes.

Enfin, les utilisateurs du Xbox Game Pass peuvent récupérer un pack sur Phantasy Star Online 2 New Genesis comprenant trois poupées de l'espace N-Half, trois bonus +100 sur le taux de drop d'objets rares, et 6 bonus +75% sur le gain d'expérience.

Comment récupérer ces nouveaux avantages

Pour récupérer les packs d'avantage que propose actuellement le service d'abonnement de Microsoft, la manière la plus simple est de se rendre sur l'application Xbox. De là, rendez-vous dans l'onglet Avantages. Autrement, vous pouvez chercher chaque jeu individuellement pour récupérer les bonus associés. S'agissant de Madden NFL 25, à condition pour rappel d'être abonné Xbox Game Pass Ultimate, rendez-vous sur la page du jeu, où le bouton « Essai de 10 heures » sera affiché.

À noter que les avantages sur les autres jeux disposent d'une date limite. Respectivement, les avantages Apex Legends et Phantasy Star Online 2 New Genesis seront disponibles jusqu'au 3 septembre. Celui de XDefiant disparaîtra quant à lui du service le 23 septembre.

Aperçu du Crimson Pack pour XDefiant. © Ubisoft

Source : Xbox.com