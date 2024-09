Tous les mois, Microsoft propose aux abonnés du Xbox Game Pass de découvrir une nouvelle flopée de jeux. La routine a quelque peu changé depuis que la firme de Redmond a apporté des modifications à ses différentes offres. Désormais, tout le monde ne pourra plus profiter des sorties day one, ni même des exclusivités importantes lancées il y a un petit moment. Celui de septembre est clairement placé sous le signe de la stratégie avec deux grosses arrivées : Frostpunk 2 et Ara History Untold. Des nouveautés qui ne seront donc réservées qu’à certains membres du service, qui ont également le droit à quelques jolis bonus et avantages.

Un gros DLC gratuit pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate

A peine les nouveaux jeux de septembre annoncés, que de nouveaux avantages ont pointé le bout de leur nez. Des contenus qui touchent des jeux divers et variés et qui se traduisent généralement par des bonus pour des jeux à composantes multijoueurs.Il arrive cependant que les membres du Xbox Game Pass Ultimate soient parfois gratifiés d’avantages bien plus croustillants, dont des DLC gratuits. Celui déployé au mois de septembre va permettre aux amoureux de RPG de faire de belles économies. Dans le cadre du partenariat entre Microsoft et SEGA, l’extension majeure de Persona 3 Reload, d’une valeur de 35€, est maintenant disponible sans surcoût. Episode Aigis The Answer de son nom propose une histoire supplémentaire de plus de 30h de jeu, de nouveaux costumés et des musiques de fond inédites pour chill.

Pour rappel, les trois vagues de contenus additionnels de Persona 3 Reload sont maintenant disponibles pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Si vous souhaitez récupérer ce DLC généreux dans le cadre de votre abonnement, rendez-vous à cette adresse. Quant au commun des mortels, un nouvel avantage a aussi été déployé pour tout le monde et sans distinction Microsoft continue en effet d’ajouter les jeux Activision-Blizzard au catalogue et Overwatch 2 n’y échappe pas. Le jeu étant free-to-play, le FPS rejoint le service en donnant une flopée de bonus. Les abonnés obtiendront ainsi gratuitement six superbes skins de héros et 30 prismes mythiques pour acheter une tenue de rang mythique. Ils recevront également des récompenses régulières, dont un boost d’XP cumulable et l’accès aux cosmétiques des saisons précédentes

