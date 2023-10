Bonne nouvelle, les premiers jeux d'octobre 2023 pour le Xbox Game Pass ont récemment été dévoilés. Dans le lot, on retrouve Warhammer 40,000 : Darktide, Forza Motorsport, mais aussi Gotham Knights et Like A Dragon : Ishin!. Néanmoins, Microsoft a encore une surprise dans sa manche. En tout cas, il en a une pour les détenteurs de la version Ultimate de son offre.

Le Xbox Game Pass Ultimate a un cadeau, mais...

La formule Ultimate est la plus chère qui est proposée à celles et ceux qui pensent opter pour l'abonnement au Xbox Game Pass. Pour 14,99€ par mois, vous avez accès à des remises, à tous les titres Game Pass console, PC et cloud, et à des bonus additionnels. Et ces justement de ces bonus dont nous allons parler. Ils sont au nombre de 10 et parmi eux, on a l'accès sans frais supplémentaires au Starter Pack de Héros d'Overwatch 2. Celui-ci comprend notamment six personnages du jeu. On retrouve en plus des skins légendaires et des cosmétiques et des pièces Overwatch. Le pack était déjà disponible en août, mais il comprend désormais la nouvelle héroïne Illari.

Ce n'est pas le seul avantage à récupérer grâce au Xbox Game Pass Ultimate. Ses détenteurs ont également accès à 75 jours gratuits sur Crunchyroll Premium, ou au pack Customisation de EA Sports UFC 4. D'autres objets et packs peuvent être obtenus sans faire chauffer la carte bleue sur des jeux comme Apex Legends, Fallout 76 ou World of Warships: Legends. D'une manière générale, ces ils prennent la forme d'un skin d'arme ou d'un pack comprenant des petits cadeaux.

Il est donc possible d'en profiter gratuitement si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Mais il ne va pas falloir traîner, puisque ces avantages ne vont pas tarder à disparaître. Pour Overwatch 2, ce sera le 10 octobre prochain. Les packs à réclamer sur Fallout 76 deviendront inaccessibles le 17. L'accès de 75 jours à Crunchyroll Premium prendra fin le 20 de ce mois. Par contre, il y en a certains qui vont rester jusqu'en novembre. C'est le cas du pack Saison des Célébrations de SMITE, disponible jusqu'au 6 novembre 2023.