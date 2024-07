Du changement arrive pour le Xbox Game Pass. Le rachat historique d’Activision-Blizzard aura décidément laissé des traces. Après plusieurs vagues de licenciement, Microsoft continue de trouver des moyens de recouper ses coûts. Cela passera donc par une augmentation des tarifs du XGP Ultimate, la fin des disponibilités day one pour tous et l’arrivée d’une formule intermédiaire moins avantageuse. Ce qui ne changera pas en revanche, c’est que tout le monde aura accès à un catalogue de jeux qui se renouvelle. Alors que l’annonce officielle des nouveautés Xbox Game Pass d’août 2024 ne devrait pas tarder, une partie des arrivants aurait d’ores et déjà leaké.

Deux nouveaux leaks pour le Xbox Game Pass d'août 2024

Le planning du mois prochain commence doucement à se dessiner. Les jeux officiellement confirmés se comptent sur les doigts de la main : le chillax et adorable Creatures of Ava, le narratif Sopa et Core Keep, l’un des plus gros jeux de craft sur Steam. Cependant, les leakers sont loin d’être avares quant aux nouveautés gardées secrètes. eXtas1s, insider aux informations qui ne manquent presque jamais dès que ça concerne le service, affirme en effet que Mafia Definitive Edition arriverait dans le Xbox Game Pass le 13 août exactement. Un excellent titre, qui devrait sans l’ombre d’un doute être l’une des têtes d’affiche du mois prochain. De quoi laissait présager la fameuse annonce de Mafia 4 lors de la Gamescom 2024 qui se tiendra le même mois ? Les paris sont ouverts.

Il sera en tout cas vraisemblablement accompagné d’un titre moins important. Toujours selon cette même source, Wargroove 2 rejoindrait également le Xbox Game Pass à la mi-aôut. Actuellement exclusif à la Nintendo Switch et Steam, le jeu de stratégie coopératif ferait son arrivée au catalogue à l’occasion de sa sortie sur les autres plateformes. Une production indépendante tout en pixels qui a eu son petit succès, à son échelle évidemment.

Récapitulatif des rumeurs et jeux confirmés en août 2024

Ce ne sont pas les premiers leaks concernant le Xbox Game Pass d’août 2024. La même source et quelques-uns de ses camarades ont également vendu la mèche pour quelques autres jeux, dont Crash Bandicoot et Atlas Fallen. Voici un petit résumé de ce qui devrait vous attendre pendant les prochaines semaines :

Creatures of Ava - 7 août (confirmé)

Crash N Sane Trilogy - 8 août (rumeur)

Mafia: Definitive Edition 13 août (rumeur)

Wargrove 2 - mi-août (rumeur)

Atlas Fallen - 22 août (rumeur)

Core Keeper - 27 août (confirmé)

Sopa: Tale of the Stolen Potato - août (confirmé)

