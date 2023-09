En cette rentrée, le Xbox Game Pass a beaucoup évolué notamment avec l'arrivée du Xbox Game Pass Core le 14 septembre dernier. La nouvelle formule permet de profiter du multijoueur en ligne et d'une sélection de plus de 30 jeux issus du catalogue du service de Microsoft. Cette formule ne comprend donc pas la centaine de titres inclus dans les autres abonnements. Peut-être que les abonnés au Game Pass Core auront envie de changer de formule lorsqu'ils découvriront tous les gros jeux qui sont prévus dans les prochains jours dans le catalogue.

Des licences cultes débarquent dans le Xbox Game Pass

Après le Summer Game Fest en juin et la Gamescom en août, un gros événement dédié aux jeux vidéo se tient aussi en septembre. Il s'agit du Tokyo Game Show, qui se déroule du 21 au 24 septembre. Les principaux acteurs de l'industrie sont présents au Japon, dont Xbox, qui a tenu sa conférence habituelle sur le salon. L'occasion pour la firme de Redmond de dévoiler l'arrivée du prochain jeu Yakuza « day one » dans le Xbox Game Pass. Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name sera donc disponible dès le 9 novembre dans le catalogue du service de Microsoft.

Une excellente nouvelle non seulement pour les joueurs, mais aussi pour Microsoft, sachant que les précédents jeux Yakuza sortaient d'abord sur PlayStation avant d'arriver plus tard sur Xbox (hormis Yakuza : Like a Dragon). On apprend aussi que Like a Dragon : Ishin, le spin-off qui se déroule pendant l'époque Bakumatsu, arrivera dans le Xbox Game Pass avant la fin de l'année.

Lors de la conférence, l'entreprise américaine a aussi annoncé l'arrivée de Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy dans le Xbox Game Pass dès le 26 septembre prochain. La compilation sortie en 2019 rassemble les trois premiers jeux de la série. Rappelons que chaque épisode vous place aux commandes de l'avocat Phoenix Wright, qui doit défendre ses clients au tribunal en levant le voile sur les mystères d'affaires de plus en plus complexes. Au total, cette trilogie vous occupera pendant une soixantaine d'heures, ce qui représente un très bon rapport qualité prix étant donné le tarif du Game Pass.