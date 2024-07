Et voici venir une belle nouveauté pour le Xbox Game Pass qui va changer la façon de jouer de nombreux joueurs. C'est une étape supplémentaire pour Microsoft.

Le Xbox Game Pass représente une véritable révolution dans le monde du jeu vidéo. Il offre notamment l'accès à des jeux gratuits ainsi que de belles opportunités en termes de cloud gaming. Récemment, une nouvelle étape importante a été franchie à ce niveau, ce qui est une excellente nouvelle pour de nombreux utilisateurs.

Le Xbox Game Pass s'améliore encore

Microsoft a récemment annoncé un partenariat avec Amazon permettant de jouer aux jeux Xbox via le cloud sur les appareils Fire TV. Cette initiative est désormais disponible pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate. Une belle nouveauté. Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de télécharger l'application Xbox sur un appareil compatible. Comme le Fire TV Stick 4K et le Fire TV Stick 4K Max.

Une fois l'application installée, connectez-vous avec un compte actif Xbox Game Pass Ultimate. Cela vous donnera accès à la bibliothèque de jeux Xbox disponibles en streaming via Game Pass. Il est recommandé d'avoir une connexion internet d'au moins 20 Mbps sur un réseau Wi-Fi 5 GHz pour une expérience de jeu optimale. Ensuite, il ne reste plus qu'à connecter une manette Bluetooth. Telle que la Xbox Wireless Controller, Xbox Adaptive Controller ou PlayStation DualSense.

Cette expansion sur Fire TV s'inscrit dans la continuité des efforts de Microsoft pour démocratiser le cloud gaming. En 2022, Microsoft avait déjà lancé son application Xbox pour les téléviseurs Samsung. Phil Spencer, le patron de Xbox, a confirmé que cette approche était la nouvelle stratégie de Microsoft. ¨Pour rendre le cloud gaming accessible à un public plus large. Suite à l'abandon de leur propre dispositif de cloud gaming, connu sous le nom de code Keystone, en 2022.

Un brevet récemment apparu en ligne semble montrer le design externe de l'appareil Keystone. Correspondant à un ancien prototype aperçu sur l'étagère de Phil Spencer en octobre 2022. Bien que ce projet ait été abandonné, il témoigne des efforts continus de Microsoft pour explorer différentes avenues pour le cloud gaming.

Disponibilité

Le déploiement de cette fonctionnalité Fire TV est désormais disponible dans 25 pays. Marquant une étape importante dans l’accessibilité du cloud gaming pour les utilisateurs de Fire TV. Cette collaboration entre Microsoft et Amazon ouvre de nouvelles perspectives pour les joueurs qui souhaitent accéder à leurs jeux préférés sans avoir besoin de console. Directement via leur téléviseur. Et c'est tout de même un changement radical pour certains !

Source : Microsoft