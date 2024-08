Ce week-end, Xbox gâte encore une fois ses abonnés. Si vous avez un abonnement Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez essayer deux jeux gratuitement pendant quelques jours. C’est une super occasion de découvrir de nouvelles aventures sans dépenser un centime. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour explorer des jeux que vous n’auriez peut-être pas envisagés auparavant ?

Deux jeux gratuits à essayer ce week-end sur le Xbox Game Pass

Les jeux sélectionnés sont Age of Water et Outbreak. Voici un aperçu de ce qui vous attend. Age of Water vous plonge dans un univers post-apocalyptique où la Terre est submergée sous les eaux. Les survivants vivent sur des îlots artificiels et voyagent à bord de navires personnalisables. Vous devrez explorer des océans vastes et mystérieux, récupérer des ressources, et affronter les dangers qui se cachent sous les vagues.

Ce jeu met l’accent sur l’exploration et la survie en mer. Améliorez vos navires, échangez avec d'autres survivants, et formez des alliances pour naviguer dans des eaux périlleuses. Chaque voyage est une nouvelle aventure, avec des surprises à chaque coin. Il y a un petit côté Waterworld (film de 1995 avec Kevin Costner) très présent pendant l'aventure. Si le jeu n'a pas réussi à convaincre lors de sa sortie en avril dernier, il a visiblement pu se rattraper rapidement grâce à des patchs et autres mises à jour de contenu. Il est désormais très bien évalué sur Steam par les joueurs.

Un peu de frisson

Le second jeu gratuit ce week-end sur le Xbox Game Pass est Outbreak. Un véritable hommage aux classiques du jeu d'horreur. Développé par Dead Drop Studios, il vous plonge dans un monde apocalyptique envahi par des zombies. Votre mission ? Survivre. Mais attention, ce ne sera pas une tâche facile. Le jeu reprend les codes des premiers titres du genre. Vous devez gérer vos ressources avec soin, car chaque balle et chaque trousse de secours compte. Les contrôles sont délibérément rigides, ce qui ajoute une couche de tension supplémentaire à chaque mouvement. C’est un retour aux racines du survival horror, où chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort.

Un des points forts d'Outbreak est son mode coopération. Vous pouvez faire équipe avec des amis pour affronter les hordes de zombies ensemble. Cette dimension coopérative renforce l'immersion et rend l'expérience encore plus intense. Travailler en équipe est essentiel pour surmonter les défis, ce qui ajoute une touche stratégique au gameplay.

