La nouvelle formule encore plus avantageuse du Xbox Game Pass serait sur le point d'être lancée. Un abonnement pour moins de 5€ par mois ça vous tente ?

En l’espace de quelques années, le Xbox Game Pass est parvenu à s’imposer comme l’un des meilleurs bons plans du jeu vidéo. Avec ses jeux disponibles dès leur sortie, les exclusivités accessibles à leur lancement sans surcoût et de très gros titres ajoutés régulièrement, le XGP vaut se pesant de cacahuètes. Et pourtant, là où les gros acteurs de la tech comme Netflix font machine arrière, la firme de Redmond s’apprête à le rendre encore plus avantageux grâce à la formule « Amis & Famille ».

Le nouveau Xbox Game Pass pour très bientôt ?

La nouvelle formule du Xbox Game Pass pourrait être lancée plus tôt qu’espéré. Confirmé en septembre dernier, le nouvel abonnement très avantageux permettra à de nombreux joueurs de profiter du service phare de Microsoft pour moins de 5€ par mois. A l’instar de ce que faisait Netflix avant de le facturer, l’offre « Amis & Famille » du XGP permettra en effet de partager son abonnement avec 4 autres personnes, amis comme famille donc, pour 21,99€ seulement. Pas de restriction de foyer comme chez les ténors du genre, la seule condition sera que tous les utilisateurs résident dans le même pays. Ce nouveau Xbox Game Pass est donc particulièrement attendu dans un contexte où le prix des jeux de la marque vont passer à 80€. Seuls une poignée de pays tests y avaient accès, mais ce serait sur le point de changer.

via Twitter

Alors que les rumeurs autour d’un Xbox Direct prennent de l’ampleur, Microsoft commence enfin à communiquer sur son Xbox Game Pass « Amis & Famille » aux États-Unis. Plusieurs utilisateurs américains ont en effet constaté que la formule avait désormais le droit à son petit encart sur la Xbox App dans sa version PC. Tout porte à croire que le lancement de cette offre est imminent et qu’il pourrait coïncider avec la conférence en question qui serait prévue pour le mercredi 25 janvier. La firme de Redmond a en tout cas teasé de grosses annonces autour du Xbox Game Pass lors de l’officialisation des jeux du mois, qui ont laissé un goût amer aux abonnés. Il se pourrait donc que le géant américain n’ait pas que des nouveaux ajouts à révéler, mais aussi le lancement de ce XGP à partager.