Face à l’inflation, Microsoft revoit le prix de ses produits à la hausse. Les prochaines exclusivités Xbox Series seront facturées 80 euros en France, comme la concurrence. Dans un premier pays européen, les consoles de dernière génération ont augmenté de pratiquement 50 euros. Seul épargné à ce jour : le Xbox Game Pass. Le service d’abonnement semble aujourd’hui plus que jamais l’un des meilleurs bons plans du marché. La firme de Redmond a néanmoins lancé une nouvelle offre encore plus avantageuse. Réservée qu’à deux pays pour jusqu'alors, elle s’étend désormais à de nouveaux territoires. La France est-elle concernée ?

Le Xbox Game Pass Amis et Famille continue son déploiement

La nouvelle formule du Xbox Game Pass se rapproche. Confirmé en septembre dernier, l’abonnement « Amis & Famille » permettra aux joueurs et leur entourage de profiter du service avantageux pour moins de 5 euros par mois. A l’instar de ce que faisait Netflix avant de se mettre à le facturer, la nouvelle offre va permettre de partager son abonnement avec quatre autres personnes, amis comme famille. Microsoft fera fi des restrictions des ténors du genre en imposant une seule condition : que tous les membres vivent dans le même pays. et c'est tout Après une phase de test dans quelques pays triés sur le volet, la firme de Redmond a officiellement lancé son nouveau tiers du Xbox Game Pass dans de nouvelles contrées.

Après l'Irlande et la Colombie, l'offre s’étend désormais aux résidents de l’Afrique du Sud, le Chili, la Hongrie, Israël, la Suède et la Nouvelle Zélande. La France n’est toujours pas concernée, au même titre que les États-Unis et l’Angleterre. Cependant le déploiement à plus grande échelle se rapproche toujours plus. Le pays des All Blacks est généralement l'un des premiers servis avant le lancement officiel de produits, services ou même jeux mobiles. Ce ne serait donc plus qu’une question de semaines avec que le Xbox Game Pass « Amis & Famille » ne débarque chez nous. Pour mémoire, il permettra à l’ensemble des membres de profiter de l’offre et de tous ses avantages. Chaque profil enregistré profitera de ses jeux, ses récompenses et autres privilèges avec son propre compte. En France, la nouvelle formule devrait être commercialisée à 21,99 € comme chez nos voisins irlandais. Allez, encore un peu de patience, ça arrive.