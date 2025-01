En attendant les grosses cartouches à venir courant 2025 sur le Xbox Game Pass, le mois de janvier a inauguré l'année pour le service d'abonnement phare de Microsoft de manière plutôt sage avec notamment Lighyear Frontier ou My Time At Sandrock. Entrent cependant aujourd'hui sur scène deux gros morceaux, dont le premier opus d'une licence légendaire de Blizzard.

Deux gros jeux pour finir la première moitié de janvier sur le Xbox Game Pass

Commençons justement par celui-ci, qui marque la continuité de la stratégie de Microsoft à intégrer dans le Xbox Game Pass les jeux d'Activision-Blizzard qui lui appartient désormais. En l'occurrence, il s'agit d'un véritable dinosaure du jeu vidéo, puisqu'on parle de Diablo lui-même. Sorti en 1996 sur PC, celui-ci est à l'origine d'un nouveau sous-genre du RPG, plus communément appelé hack'n slash. On y trouve en effet tous les prémices qui feront de Diablo 2 le succès planétaire qu'on connaît aujourd'hui. À savoir l'exploration de donjons glauques à souhait, du butin à foison, et des personnages devenant de plus en plus puissants pour espérer affronter le Seigneur de la Terreur lui-même.

Outre ce monument de Blizzard, le Xbox Game Pass accueille aujourd'hui un jeu bien plus récent, d'un autre très gros éditeur : EA UFC 5. Sorti en 2023, il s'agit du dernier opus de la série de simulation de combats d’arts martiaux mixtes éponyme. Comme sa disponibilité est limitée à EA Play, il n'est cependant possible d'en profiter sur le Xbox Game Pass qu'en passant par le palier Ultimate. Pour l'heure, Diablo n'est disponible que sur PC, en utilisant donc la formule associée, tandis qu'EA UFC 5 est de son côté accessible sur Xbox Series et via le Cloud.

Ainsi se conclut donc la première moitié du mois de janvier sur le Xbox Game Pass. La seconde moitié devrait accueillir d'autres gros titres, comme le très intrigant Eternal Strands de vétérans de BioWare, mais aussi Sniper Elite Resistance ou encore Citizen Sleeper 2. Il faudra cependant attendre une annonce officielle de Microsoft pour en être sûr.

Source : Xbox Wire