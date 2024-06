La première moitié de l’année s’est achevée et les abonnés au Xbox Game Pass ont encore une fois pu rentabiliser leur abonnement. Entre certaines des sorties majeures de 2024 et des titres plus anciens, mais non moins appréciés, Microsoft a encore réussi à frapper fort. La firme de Redmond ne compte pas s’arrêter en si bon chemin avec l’ajout au de Call of Duty Black Ops 6 dès son lancement. En attendant, il y a aura clairement de quoi s’occuper dans les semaines et mois à venir, malgré une période plus calme en termes de sorties. Comme souvent, le programme du Xbox Game Pass de juillet 2024 s’annonce des plus éclectiques.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de juillet 2024

Ça y est, le programme de juin s’est achevé. Il n’y aura plus aucune nouvelle entrée au catalogue avant la semaine prochaine. Microsoft n’a pas encore officiellement dévoilé les jeux ajoutés au Xbox Game Pass en juillet 2024, mais nous connaissons d’ores et déjà une partie du line-up du mois prochain. La firme de Redmond pourra encore une fois compter sur ses partenaires pour animer les semaines à venir qui s’annoncent relativement calmes. Ce sont au total six des sorties estivales qui ont annoncé leur arrivée dans le Xbox Game Pass lors de leur lancement. Il ne faudra en revanche pas compter sur le prometteur Frostpunk 2, qui a finalement décidé de se rafraîchir en septembre prochain. Voici tous les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass en juillet 2024 :

Flock - 16 juillet

Magical Delicacy - 16 juillet

Dungeons of Hinterberg - 18 juillet

Flintlock: The Siege of Dawn - 18 juillet

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - 19 juillet

Des sorties originales à venir

Capcom sera donc à l’honneur du Xbox Game Pass avec sa nouvelle licence originale : Kunitsu-Gami Path of the Goddess. Au premier coup d'œil, on pourrait le méprendre pour un Onimusha-like, mais il n’en est rien. Le titre à la direction artistique appuyée se présente en effet comme un mélange de stratégie et d’action. De jour, il vous faudra explorer les lieux afin de purifier des portails corrompus, sauver les villageois pour en faire des alliés qui pourront adosser divers rôles et renforcer les défenses du village C’est à la nuit tombée que les choses se corsent avec des assauts de monstres qui tenteront d'ôter la vie à la prêtresse des lieux, la seule capable de purifier cette maudite montagne. Une proposition originale, que les abonnés au Xbox Game Pass pourront découvrir à sa sortie le 19 juillet.

Les développeurs d’Ashen feront également découvrir leur prochain bébé aux abonnés. Flintlock The Siege of Dawn se présente ouvertement comme un souls-like, du moins en termes de combats. Le AA se distinguera grâce à son système de caravane qui vous encouragera à sauver la plèbe pour qu’elle rejoigne votre camp de nomades où viendront s’installer des marchands et autres forgerons, et même des créatures surnaturelles. Largement promu par la firme de Redmond, l’exclu Xbox Dungeons of Hinterberg viendra rafraîchir les abonnés. Simulation de castagne en haute montagne, l’action-RPG mêle donjons dangereux, adversaires redoutables et activités sociales à foison. Un titre à découvrir dans le cadre du Xbox Game Pass de juillet 2024 donc.