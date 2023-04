Après les économies réalisées tout en sauvant la planète, la Xbox Series X va un peu soulager votre compte en banque en s'ouvrant davantage à la concurrence. Vous pourrez installer encore plus de jeux sur votre console, mais la facture sera moins salée. Enfin !

Une carte d'extension SSD Xbox Series X moins onéreuse

Contrairement à la PS5 qui peut d'accueillir n'importe quel SSD M.2 NVMe pour son stockage, du moment que les dimensions de ce dernier et les caractéristiques techniques (vitesses minimales d'écriture / lecture) sont respectées, la Xbox Series X est un peu plus capricieuse. Microsoft a en effet misé sur une carte d'extension ultra pratique à l'usage, car à l'inverse de la PlayStation 5, il n'y a pas besoin d'ouvrir le capot de la machine. Elle peut être facilement retirée et transportée partout, même chez des amis.

Mais le revers de la médaille, c'est que jusqu'à maintenant, seul le fabricant Seagate pouvait en produire. Un monopole qui a permis à la société de faire ce qu'elle voulait d'un point de vue tarifaire, avec une carte d'extension Xbox Series X d'1To à 269,99€, que l'on trouve aujourd'hui au prix conseillé de 249,99€. Les modèles 512 Go et 2 To sont respectivement à 159,99€ et 439,99€, hors promotions. Des tarifs bien plus élevés que les SSD classiques.

Et ce serait sur le point d'évoluer si l'on en croit un listing de Best Buy - qui a été retiré entre temps. Selon le revendeur américain, Western Digital va sortir au moins une carte d'extension Xbox Series X d'1 To. Une option de stockage étiquetée « WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox » qui serait proposée à 179,99$. Soit une économie de 20% par rapport à l'offre de Seagate (219,99$). Un choix qui devrait logiquement permettre de faire baisser les prix au fur et à mesure. Reste à connaître les prix en France, les déclinaisons possibles et si nous allons y avoir le droit tout simplement. Microsoft a pour sa part dit « Nous n'avons rien de nouveau à annoncer » (via Twitter).

Crédits : XboxWire.

Un nouveau pack console avec Diablo 4

En plus de cette nouvelle carte qui pourrait sortir, y compris dans nos contrées, un pack inédit Xbox Series X avec Diablo 4 est en chemin. Et si vous êtes très pressés d'y jouer, ce bundle sera disponible dès la sortie, le 6 juin 2023, au prix de 559,99€. Pour ce tarif, vous aurez la console, le jeu et des bonus in-game.

La monture Porteur de Lumière et son armure Caparaçon de la foi sont incluses dans le pack et seront disponibles dès que vous débloquerez les montures dans le jeu. Cet objet nécessite un compte Battle.net. Le pack inclus également Les Ailes d’Inarius ainsi que le familier murloc d’Inarius pour Diablo III (console et PC), la monture Amalgame de rage pour World of Warcraft (PC) ainsi que l’ensemble ornemental Ténèbres ailées terre d’ombre pour Diablo Immortal (mobile). Ces jeux sont vendus séparément et nécessitent un compte Battle.net. Via Xbox Wire.

Crédits : Blog Xbox.

Diablo 4 sera aussi disponible à l'achat séparément, mais ne sera pas dans le Xbox Game Pass. Le bébé de Blizzard est toujours autant attendu par les joueurs, mais le lancement pourrait être compliqué. La bêta ouverte était quasiment injouable pour certains qui n'ont pas pu profiter d'une balade macabre dans Sanctuaire. Et ça ne s'arrête pas là.

Des joueurs ont exprimé leur colère de ne pas pouvoir jouer à Diablo 4 sans connexion Internet. Le titre réclame en effet une connexion obligatoire, même en solo. Blizzard va t-il revoir sa copie à ce sujet ? Ça n'a pas l'air d'être dans ses plans. Vous êtes donc prévenus : pas de jeu en solo hors ligne, des déconnexions ainsi que des files d'attentes à rallonge sont possibles à la sortie. Comme si ça se trouve, l'expérience sera fluide...