On le sait, les joueurs sont réputés pour leur nostalgie, et cette annonce de Microsoft risque de toucher de nombreux cœurs, marquant la fin de toute une époque sur Xbox.

Le blog officiel de Xbox vient d'être mis à jour avec une annonce redoutée par de nombreux vétérans du jeu. C'est désormais officiel, et beaucoup d'entre nous vont devoir tirer un trait sur une partie de nos souvenirs vidéoludiques. C'est un coup dur.

La fin d'un écosystème Xbox

En novembre prochain, cela fera 18 ans que la 360 a été lancée, une console emblématique de sa génération qui a initié de nombreux joueurs à l'univers du jeu vidéo. Avec le temps, nous avons découvert de véritables joyaux, de Gears of War à Fable 2. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui jouent encore à leurs titres Xbox 360 favoris aujourd'hui. Cependant, l'heure du changement approche, et d'ici 2024, l'expérience Xbox 360 connaîtra des modifications majeures.

Ainsi, à compter du 29 juillet 2024, Xbox ne permettra plus l'achat de nouveaux jeux, DLC et autres contenus via le magasin de la console Xbox 360 et le Marketplace Xbox 360. Suite à cette modification, l'application Microsoft Movies & TV ne sera plus opérationnelle non plus, rendant le contenu télévisé et cinématographique inaccessible sur la plateforme après cette date. Cependant, pour assurer une transition en douceur, les achats de jeux et de DLC resteront possibles jusqu'en juillet 2024.

Ce n'est qu'un aurevoir ?

Attention, il est important de noter que cette évolution ne compromettra pas la capacité des joueurs à accéder aux jeux Xbox 360 ou aux DLC qu'ils possèdent déjà. Ces contenus demeureront jouables, que ce soit sur la 360, la One ou les consoles Xbox Series grâce à la rétrocompatibilité. Pour ceux qui souhaitent continuer à jouer aux anciens jeux sur la Series X/S, Microsoft précise avoir amélioré ces titres afin qu'ils soient plus beaux et offrent une meilleure jouabilité, avec une augmentation des FPS, un HDR automatique et des temps de chargement réduits. Il semble que la priorité de Microsoft soit désormais d'optimiser sa dernière génération de console. Cette fermeture représente aussi une économie significative, d'autant plus que la maintenance des serveurs peut s'avérer coûteuse.

L'annonce de la fin du support pour la Xbox 360 ne se fait pas sans susciter de vives émotions dans la communauté des joueurs. Mais la décision de Microsoft reflète les réalités économiques et techniques de la maintenance d'une plateforme vieillissante. En focalisant ses ressources sur les consoles les plus modernes, le constructeur américain peut ainsi se tourner (normalement) vers l'avenir. Malgré la mauvaise nouvelle, ce moment est également l'occasion pour Microsoft de réaffirmer son engagement envers la préservation du patrimoine vidéoludique, comme le montre leur soutien continu à la rétrocompatibilité. Il est clair que, même si la Xbox 360 se retire progressivement de la scène, son héritage continuera de vivre à travers les titres et les souvenirs qu'elle a laissés derrière elle.