Après le raz-de-marée des licenciements chez Xbox/Microsoft, il se pourrait bien que la catastrophe continue pour le plus grand malheur des employés. Forcément, ça fait assez peur.

Dans le cadre d'une initiative globale de réduction des coûts, Microsoft a récemment pris des mesures drastiques au sein de sa division Xbox, incluant la fermeture de plusieurs studios de jeux vidéo. Ces décisions s'inscrivent dans un contexte économique délicat pour l'industrie du jeu vidéo, accentué par les répercussions de la pandémie et des fluctuations économiques.

Ce n'est que le début pour Xbox ?

La division Xbox de Microsoft a procédé à la fermeture inattendue de trois filiales, tout en intégrant une quatrième à d'autres structures existantes. Cette restructuration touche divers rôles au sein de l'entreprise, notamment des producteurs, des testeurs d'assurance qualité et d'autres employés, principalement au sein de ZeniMax, acquis par Microsoft en 2020 pour 7,5 milliards de dollars. De plus, des accords de départ volontaire ont été proposés pour minimiser l'impact sur les employés. Les informations de Bloomberg indiquent que d'autres suppressions de postes sont attendues au-delà de ces premières annonces, suggérant une restructuration en profondeur au sein de la division jeux vidéo de Microsoft.

L'annonce de ces coupes a été un choc pour les employés, notamment suite à la fermeture soudaine de trois studios affiliés à Xbox et à l'intégration d'un quatrième à d'autres unités de l'entreprise. Ces mesures s'inscrivent dans une démarche de consolidation des ressources visant à optimiser les investissements et à focaliser l'attention sur des projets jugés plus viables à long terme.

La manière dont Xbox gère ces transitions est cruciale pour le moral des employés et l'image de l'entreprise. Les dirigeants, y compris Matt Booty, ont tenté de justifier ces décisions par la nécessité de concentrer les efforts sur un nombre réduit de projets. Cependant, ces suppressions posent des questions sur l'avenir des talents au sein de l'organisation et sur les stratégies de soutien offertes à ceux affectés par les coupes. Et maintenant la question qui est sur toutes les lèvres est la suivante : qui sera le prochain studio impacté ? Puisque visiblement Xbox a d'autres suppressions dans le collimateur...