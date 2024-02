Xbox est actuellement au centre de l'attention de la sphère vidéoludique. Pour cause, la semaine dernière, la firme semblait préparer quelque chose dans l'ombre. Une annonce de la plus haute importance concernant ses exclusivités qui pourraient arriver sur PS5. Depuis, les rumeurs vont bon train, et tout le monde se demande si les têtes pensantes derrière la marque vont prendre la parole sur le sujet. Bonne nouvelle, on vient d'apprendre que ça va bientôt être le cas, et là, c'est officiel.

Xbox donne le rendez-vous pour la fin des exclus

En ce moment, tout le monde est pendu aux lèvres de Xbox. La communauté s'enflamme de plus en plus alors que les indices s'accumulent. Dernièrement, les fiches des jeux comme Hi-Fi Rush, Starfield ou Halo Infinite n'affichaient plus les logos Xbox Series X/S et Xbox Game Pass, du moins en partie (on pouvait parfois les voir en bas des pages des titres). A la place, on avait l'indication que c'était disponible sur « Console et PC ». Le rythme semble donc s'accélérer, mais toujours aucune annonce à l'horizon. Mais ça vient de changer, et le rendez-vous est maintenant fixé.

Sur X (anciennement Twitter), le compte officiel Xbox nous invite pour une « édition spéciale » du podcast de la société le 15 février 2024. Parmi les intervenants, il y aura Phil Spencer, mais également Sarah Bond et Matt Booty. Normalement, on devrait en savoir plus sur l'avenir de la firme, et le sort réservé aux fameuses exclusivités. On pense bien évidemment à Avowed, mais également à Starfield, Indiana Jones ou encore le lointain The Elder Scrolls VI. Microsoft va-t-il définitivement passer au multiplateforme ? C'est ce qu'on va peut-être apprendre jeudi prochain.

En parallèle de cette annonce, le média The Verge nous rapporte une information qui n'est pas officielle, donc à prendre avec des pincettes. Selon lui, les deux premières exclusivités Xbox à venir sur d'autres supports seront les suivantes : Hi-Fi Rush et Pentiment. De plus, Sea of Thieves est potentiellement concerné par cette arrivée sur une plateforme différente, mais c'est encore « en train d'être considéré ». Des propos qui rejoignent les nombreuses rumeurs qu'on entend depuis quelque temps. Cette semaine, on aura enfin la réponse à toutes ces questions.