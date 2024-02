C’était l’une des prises de parole les plus attendues de ce début d’année. Face aux rumeurs de plus en plus insistantes, Microsoft a été contraint de prendre la parole sur l’avenir de Xbox et de ses exclusivités. Les bruits de couloirs évoquaient de nombreux noms, Starfield, Indiana Jones, Hi-Fi Rush, la série Gears ou encore Sea of Thieves en tête. C’est à l’occasion d’un long podcast discutant de la stratégie à venir de la marque que Microsoft a confirmé l’inévitable : les exclusivités Xbox sortiront sur PS5 et Nintendo Switch et quelques jeux ont d’ores et déjà été confirmés.

Quatre exclusivités Xbox sur PS5 et Nintendo Switch

C’est maintenant officiel, les exclusivités Xbox Series arriveront sur les plateformes concurrentes. Dans le podcast officiel dédié à l’avenir de la marque, Phil Spencer, patron de la branche gaming, et ses camarades ont discuté longuement de la stratégie qui sera mise en place sous peu. Cela passera donc par l’édition de ses exclusivités sur PS5 et Nintendo Switch. On calme tout de suite les ardeurs, Starfield et Indiana Jones n’arriveront pas sur les consoles PlayStation, comme l’a confirmé Spencer lors de cette prise de parole. Pour l’instant, seuls quatre jeux sont prévus.

Si Microsoft s’est étrangement refusé à dévoiler leurs noms en utilisant des termes vagues, The Verge a obtenu les quatre noms : Hi-Fi Rush et Pentiment, suivis de Sea of Thieves et Grounded. Le patron de Xbox affirme que cela ne change en rien sa position sur les exclusivités de la marque, mais d’un autre côté il estime qu’il y aura de moins en moins d’exclusivités dans l’industrie pendant la prochaine décennie.

« Nous nous concentrons sur ces quatre jeux et nous allons apprendre de cette expérience. Nous n’avons rien de prévu pour l’instant pour d’autres franchises. Mais dire que quelque chose ne se fera jamais, je pense que cela revient à créer plus de certitude dans une industrie où l’on veut vraiment répondre à ce que veulent les joueurs et nos développeurs », ajoute Spencer. Ne jamais dire jamais donc. D’autant que comme le pointe la tête pensante de la marque, Xbox est déjà « l’un des éditeurs majeurs sur PS5 et Nintendo Switch » grâce à l'acquisition d’Activision-Blizzard, Zenimax et même Minecraft.

Les exclusivités toujours sur le Game Pass ?

Comme Phil Spencer le réitère à plusieurs reprises, il n’y aura finalement pas de « changement fondamental » dans la gestion des exclusivités Xbox. Cela signifie par ailleurs que les jeux maison continueront bien de sortir sur le Game Pass dès leur sortie. Ce sont donc quelque 34 millions de joueurs (derniers chiffres officiels annoncés pendant cette prise de parole, qui continueront de découvrir les jeux Xbox Studios dès leur lancement. Et pas que. Microsoft entend bien déployer au fur et à mesure les productions d’Activision-Blizzard sur son service. Cela commencera avec Diablo 4 dès le 28 mars 2024. Finalement, Microsoft ne compte finalement pas tant changer sa stratégie, mais l’affiner davantage pour répondre aux mouvements du marché et aux attentes des joueurs.

(article en cours de rédaction)