Les prochaines années vont être plus radieuses pour les joueurs Xbox. Une avalanche de jeux, en développement depuis un certain temps, arrivent. Avec ces projets en cours et tous les studios rachetés, le constructeur devrait pouvoir fournir « quatre gros jeux par an » selon Matt Booty, le dirigeant de Xbox Game Studios. Et dans ces nombreux titres attendus, il y en a un qui va faire plus parler que les autres en raison de sa nature et du créateur qui est aux commandes.

Cette grosse exclusivité Xbox se porte bien, mais patience

Microsoft a annoncé de gros changements dans les mois et années à venir pour Xbox, et ce n'est que le début. Car si sortir plus de productions est un objectif, la firme de Redmond veut surtout développer sa présence sur le terrain de cloud gaming. Et pour se démarquer, la société ambitionne de créer des jeux spécialement conçus avec cette technologie, voire des titres hybrides.

Une division Xbox cloud gaming a même été ouverte pour attirer des développeurs du monde entier afin « de concevoir des jeux natifs en cloud, afin d'offrir aux joueurs des expériences inédites qui ne peuvent être réalisées qu'avec cette technologie ». Le premier à avoir dit oui avec un grand enthousiasme, c'est Hideo Kojima pour un projet qu'il souhaite concrétiser depuis pas mal de temps.

Où ça en est ? Les principales figures de Xbox sont actuellement avec le créateur japonais pour profiter du Japon, et faire un point sur le jeu de Kojima Productions. Mais comme on pouvait s'y attendre, ce ne sera pas pour tout de suite. Voici la déclaration de Phil Spencer lors du TGS 2023. « Je pense que le développement du projet se déroule bien jusqu'à maintenant. Mais monsieur Kojima est un créateur innovant et il essaye de faire quelque chose de nouveau. Et je crois qu'il est nécessaire qu'il puisse travailler à la réalisation de sa vision loin des regards » (via GameWatch).

Crédits : Hideo Kojima.

Hideo Kojima sur un jeu cloud gaming pour Microsoft

Quand il y a eu cette révélation d'un partenariat entre Hideo Kojima et Xbox, le développeur avait déjà prévenu. « C'est un jeu complètement nouveau, un titre que personne n'a expérimenté ou vu auparavant. J'ai attendu très longtemps le jour où je pourrais enfin commencer à le développer. Il faudra peut-être un certain temps, mais j'ai hâte de collaborer avec Xbox Game Studios ». Un jeu refusé par tout le monde, sauf Microsoft, et qui trotte dans la tête du créateur depuis 2015 / 2016.

« Le projet sur lequel nous travaillons avec Microsoft est un projet auquel je pense depuis cinq ou six ans déjà. Le projet nécessitait une infrastructure qui n’avait jamais été nécessaire auparavant, alors j’en ai discuté avec beaucoup de grandes entreprises et j’ai fait des présentations, mais elles semblaient vraiment penser que j’étais fou » a expliqué Kojima-san. D'après les rumeurs, la plateforme Stadia, qui a fait ses adieux, était l'une des sociétés à avoir dit non. Quand ça ne veut, pas ça ne veut pas... Selon les bruits de couloir, ce jeu Xbox Cloud Gaming pourrait être Overdose. Un titre d'horreur qui serait jouable partout avec des interactions entre les joueurs. C'est flou pour l'instant, mais ce sont les seules pistes.