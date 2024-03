Plus tôt dans l'année, Xbox a mis en place un Developer Showcase qui n'a pas manqué de régaler les joueurs. Le jeu Indiana Jones était notamment présent, et il nous en a mis plein la vue. Mais il ne compte pas en rester là. En effet, on vient d'apprendre qu'un autre événément allait être tenu par la firme... le 6 mars prochain, soit demain. Autant dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer à la vague d'annonces qui débarque. Et justement, qu'est-ce qui nous attend au menu ?

Un Xbox Partner Preview est en approche, Silksong au rendez-vous ?

Cette fois, il s'agit d'un Xbox Partner Preview. A l'instar du récent Nintendo Direct Partner Showcase, il va se concentrer sur les jeux des éditeurs tiers à venir sur les machines de l'entreprise. Vous l'aurez compris, on ne va pas seulement voir des exclusivités. Mais alors, à quoi est-ce qu'on va avoir affaire ? Eh bien, on a déjà eu un avant-goût de quelques titres qui seront mis sur le devant de la scène. On retrouvera donc, par exemple, The First Berserker : Khazan, Kunitsu-Gami : Path of the Goddess ainsi que Tales of Kenzera: Zau. Il y a de quoi être excité.

On nous explique également qu'il y aura des jeux de Capcom, Nexon ou encore EA. Pour l'instant, on n'en saura pas plus, mais on parle tout de même d'un événement Xbox d'une durée de 30 minutes, avec une douzaine de trailers en approche. On vous invite vraiment à ne pas louper la date du 6 mars à 19h, heure française, car le géant mentionne aussi « des révélations de nouveaux jeux, des annonces de dates de sortie et de nouvelles séquences gameplay ». On peut dire que ça met l'eau à la bouche, et on voit déjà venir celles et ceux qui prient pour la venue de Hollow Knight : Silksong. C'est sûrement l'une des annonces les plus attendues, mais est-ce qu'il sera vraiment là ? On aura bientôt la réponse.