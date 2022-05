De vendredi à dimanche soir, les joueurs Xbox ont dû faire face à une panne conséquente. Tout le monde était privé de jeux, que ce soit via le Cloud Gaming, le Xbox Game Pass et même les jeux solos achetés sur le Store.

Une panne majeure du réseau Xbox ce weekend

Trois jours. C’est le temps qu’il aura fallu à Microsoft pour permettre aux joueurs d’accéder à nouveau à leur catalogue de jeux offline. Ce vendredi 6 mai, les services en ligne Xbox ont commencé à rencontrer de sérieux problèmes. Impossible d’accéder au Xbox Cloud Gaming et d’acheter des jeux tandis que les 25 millions d’abonnés au Xbox Game Pass se sont retrouvés privés de toutes les fonctionnalités du service. Conséquence moins importante, les services de streaming vidéo, comme Disney + et Netflix étaient eux aussi down.

Le plus alarmant dans cette panne, c’est que les joueurs ne pouvaient plus lancer leurs jeux achetés sur le Xbox Game Store, même en hors ligne. On ne parle pas d’essayer de jouer à des titres multijoueurs pendant la panne, ni même à en télécharger, mais à bien de lancer des jeux solo. En d’autres termes, des millions de joueurs se sont retrouvés privés des jeux dont ils sont propriétaires sans raison valable. Si certains rencontrent encore quelques soucis, Xbox indique que la panne est désormais résolue et que les services fonctionnent à nouveau normalement.

La question du DRM chez Microsoft

Cette panne majeure du réseau Xbox remet en lumière le fameux problème de gestion des DRM chez Microsoft. Si les autres consoles rencontrent elles aussi leur lot de problèmes de réseau chaque année, il est toujours possible de lancer les jeux Switch ou PlayStation achetés numériquement en hors ligne. Du moins tant que vous ne faites pas un partage de compte sur PS4 et PS5.

Là où ses concurrents peuvent être configurés sans réseau, Xbox demande une connexion obligatoire permanente. Et la blackout de ce weekend met en avant les limites d’un tel système. Quel intérêt de forcer les joueurs à avoir une connexion constante pour jouer à des jeux solo, qui devraient pourtant être accessibles hors-ligne ?