Maintenant qu'on est en 2024, c'est le moment de regarder ce que nous réserve cette nouvelle année. On s'attend à nouveau à de grosses surprises de la part de certains éditeurs, comme Xbox. Il y a quelques jours, on nous rapportait que ce dernier était en train de préparer un gros événement riche en annonces. Jusqu'ici, rien n'était sûr, mais un nouveau leak semble confirmer ce qui a déjà été dit. Et on a même eu droit à des détails supplémentaires.

Xbox préparerait un nouveau Developer_Direct

La semaine dernière, le youtuber espagnol eXtas1 nous assurait que Microsoft mettait sur pied un Xbox Direct. Il serait dans le même genre que celui de l'année dernière, qui nous avait offert l'annonce surprise de l'excellent Hi-Fi Rush. C'était un bel événement, avec l'apparition de titres comme Forza Motorsport ou Minecraft Legends. Mais est-ce que le constructeur va réellement reproduire le même schéma, à une date relativement similaire ? De nouvelles informations nous indiquent que ce sera sûrement le cas, mais avec des différences à relever.

En effet, plusieurs personnes avancent le fait que plus tard dans la journée, on aurait droit à une déclaration de la part de Xbox. Vous l'aurez deviné, ce sera pour nous dévoiler le nouveau Xbox Direct (ou Developer_Direct) et le moment où il se tiendra. Tom Henderson, un insider bien informé, a notamment expliqué qu'il « avait entendu parler d'une annonce Xbox pour aujourd'hui ». Selon ses propres mots, ce sera « probablement le Direct ». A ce stade, on peut être plutôt confiant, mais qu'est-ce qui sera montré exactement ?

Une annonce surprise à la Hi-Fi Rush ?

La rumeur voudrait que le format de ce Developer_Direct soit un peu différent du précédent. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement, mais il faut s'attendre à du changement de ce côté. En outre, Xbox dévoilerait surtout des jeux first-party, mais d'une manière générale, ce sera encore mieux qu'en 2023. On n'a donc rien de précis à se mettre sous la dent, mais si ce qu'on lit est vrai, alors on en saura davantage dans l'après-midi ou la soirée.

Pour rester dans le domaine des « leaks », un certain Kobrille pense que le Direct prendra place le 14 janvier prochain. Néanmoins, il ne peut pas affirmer s'il y aura un nouveau « shadowdrop » (ou annonce surprise) à la Hi-Fi Rush. La dernière fuite en date déclare le contraire, avec une date de sortie fixée quelques semaines après la révélation de ce fameux jeu mystère. Pour le moment, il vaut mieux prendre tout ça avec des pincettes, mais Xbox a clairement l'air de mijoter de belles choses.