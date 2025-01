2025 s’annonce comme une année particulièrement chargée pour l’industrie et les joueurs. En coulisses, les constructeurs préparent leurs annonces. Big N va doucement amorcer la grande révélation de la Nintendo Switch 2, qui semble plus imminente que jamais. Sony doit de son côté rassurer sa communauté quant à son portfolio encore un peu flou pour la PS5 cette année. Quant à Xbox, plusieurs insiders fiables stipulaient que le géant américain concocterait un événement pour mettre en lumière les titres à paraître dans les mois à venir de ses studios et ses partenaires. De manière globale, les trois gros poissons de l’industrie devraient prendre la parole d’ici les prochaines semaines pour marquer la nouvelle année, mais c’est bien Xbox qui va ouvrir le bal.

Le Xbox Developer Direct de 2025 annoncé

Ce n’est pas tant une surprise, puisque leakers et insiders avaient tous vendu la mèche à leur façon. Tom Warren de The Verge avait allumé les braises en déclarant qu’il fallait s’attendre à un événement Xbox en janvier, quand le leaker eXtas1s avait lâché deux dates dans un mystérieux tweet. On met le conditionnel à la poubelle, cette fois c’est acté. Microsoft tiendra son Xbox Developer Direct le 23 janvier 2025 à 19h. Le rendez-vous est comme toujours donné sur les chaînes Twitch et YouTube du constructeur. Comme les éditions précédentes, les jeux maison de la marque profiteront d’une importante mise en avant à l’occasion de présentations plus garnies qu’à l’accoutumée, mais les indépendants et les éditeurs tiers seront aussi de la fête.

Vous pouvez allumer un cierge pour Hollow Knight Silksong si vous le souhaitez, mais il n'y a que trois jeux qui sont garantis lors de ce Xbox Developer Direct. Microsoft a déjà confirmé 3 jeux au line-up : Doom The Dark Ages, South of Midnight et Clair Obscur Expedition 33 qui dévoileront du gameplay à cette occasion et sans doute une date de sortie. On pouvait s'attendre à ce que le Skyrim-like Avowed joue de ses charmes une dernière fois avant sa sortie calée pour le 18 février 2025, ou même à des aperçus de The Outer Worlds 2, Fable 4 ou encore Gears of War E-Day sont attendus, tous étant prévus pour cette année. Il n'en sera vraisemblablement rien.

Microsoft a confirmé qu'un seul autre titre mystère serait de la partie. La rumeur veut qu'il s'agisse d'un certain The Elder Scrolls 4 Remake. Une refonte d’Oblivion sur l’Unreal Engine 5, concoctée par Virtos, est pressentie pour être annoncée lors de ce Xbox Developer Direct.

Source : XboxWire