Après un teasing orchestré par Microsoft, la conférence Xbox Direct a été confirmée pour la fin janvier. Et d'après une branche du constructeur, il y aurait des infos très attendues.

C'est le 25 janvier 2023 à 21h (heure française) que les joueurs pourront assister au Xbox Direct. Un temps de parole au cours duquel les développeurs vont avoir le loisir de présenter leurs cartouches Xbox Series X|S et PC... avec du gameplay !

Plusieurs gros noms seront de la fête à l'exception de l'exclusivité phare de 2023 côté vert : Starfield. Le prochain jeu de Bethesda fera bande à part pour une bonne raison. Le Skyrim dans l'espace privilégie une présentation séparée, probablement parce qu'il y a encore beaucoup à dire et montrer à son sujet, comme la date de sortie.

Présenté par les créateurs et créatrices de studios tels que Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios et ZeniMax Online Studios, le Developer_Direct prendra le temps de se concentrer sur les principales fonctionnalités des jeux présentés, tout en dévoilant de longues séquences de gameplay. Le Developer_Direct sera également l’occasion de partager avec vous les dernières informations concernant les jeux Xbox disponibles dans les mois qui viennent, dont The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends et Redfall.