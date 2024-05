Xbox ferme plusieurs de ses studios et par la même occasion, fait le ménage dans son catalogue de jeux et ça fait mal. Pour les joueurs (pour tout le monde d'ailleurs), c'est un scandale.

Difficile d’être passé à côté de la triste nouvelle, pas plus tard qu’hier (à l’heure où ces lignes sont écrites), la branche Xbox a annoncé la fermeture de pas moins de quatre studios. Une hécatombe qui a fait l’effet d’une bombe. L’entreprise se défend en parlant de décision difficile, de restructuration et de concentration des efforts, mais rien n’y fait. En fermant quatre studios, dont deux particulièrement appréciés, Arkane Austin et Tango Gameswork, Xbox s’est tirée une balle dans le pied à tous les niveaux. Et avec ça, la firme a jeté à la poubelle deux jeux qui vont se voir débranchés avant l’heure, une catastrophe.

Xbox met à mort deux jeux dont une très grosse exclusivité

Deux titres toujours joués par quelques fans. Le premier n’est autre que Redfall, grosse cartouche de 2023 qui a reçu un accueil mitigé. Développé justement par Arkane Austin, Redfall devait recevoir encore de nombreuses mises à jour. L’une d’entre elles était prévue pour ce mois de mai, d’autres devaient ajouter des héros et beaucoup de contenu d’ici la fin de l’année. Mais il n’en sera rien.

Le suivi du jeu est tout bonnement arrêté bien que les serveurs resteront encore actifs pour le moment. Redfall est tout de même mis à mort, laissé à l’abandon pour les quelques fans restants. Et pour ceux qui ont payé un gros surplus pour l’édition ultime et qui espéraient un retour sur investissement (puisque c’est bien ce que c’est finalement) et bien ils n’auront que leurs yeux pour pleurer. Xbox a mis en place une campagne de remboursement, mais c’est tout, il n’y aura rien.

Un second jeu apprécié est obligé de tout arrêter

Second jeu à être abattu en plein vol, Mighty DOOM, un jeu mobile dans la veine d’Archero. Mighty DOOM est un roguelite où l’on doit survivre à de nombreux donjons remplis de monstres en améliorant petit à petit notre slayer. Le jeu a rencontré un petit succès mine de rien et continuait à tourner et à faire des heureux, mais pas suffisamment visiblement puisque le jeu est désormais condamné. Dès début août, il fermera définitivement ses portes et coupera ses serveurs. C’est terminé.

À n’en pas douter, de nombreux plans vont être bousculés avec la fermeture de tous ces studios. On ne sait pas encore combien de personnes seront touchées par les licenciements. Ni combien seront redéployées dans les autres structures de la branche Xbox. Mais quoi qu’il en soit, c’est une page qui se tourne. Et Comme à chaque fois qu’on a ce genre de nouvelles, ça fait mal.