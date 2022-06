C’est désormais une routine. Qui dit nouveau mois, dit nouvelle mise à jour pour les consoles Xbox. En juin, Microsoft va enfin déployer une fonctionnalité réclamée par les chasseurs de Succès.

Une nouvelle fonctionnalité pour les Succès Xbox

Les dernières mises à jour mensuelles de Xbox nous ont habitué à de plus grosses nouveautés. Cependant, celle de juin 2022 devrait ravir une partie des joueurs qui la réclamaient depuis un certain temps. Les chasseurs de 1000G qui n’ont pas peur de se spoiler pourront enfin révéler les Succès secrets. Une fonctionnalité déjà présente chez les consoles rivales qui permet aux amateurs de challenge d’obtenir un indice sur n’importe quel Succès et d’en dévoiler les détails.

Pour pouvoir dévoiler un Succès secret, il suffira d’ouvrir le Guide et de se rendre dans Activité > Succès une fois le jeu lancé. A partir de là, il sera possible d’en révéler les détails, comme le nom, sa description et sa valeur en nombre de G, puis de le cacher à nouveau ou de le laisser affiché. Cette mise à jour des Succès s’applique à l’ensemble des appareils où ils peuvent être consultés, à savoir les consoles Xbox Series et Xbox One, l’application Xbox et la Game Bar sur PC, ainsi que l’app sur Android et iOS.