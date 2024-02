Tout comme ses concurrents, Xbox tient à être innovant, mais beaucoup de joueurs se questionnent sur son avenir. Alors que Sony parle déjà de la PlayStation 6, la firme reste beaucoup plus opaque. De plus, la dernière officialisation de la société a beaucoup effrayé les fans. Souvenez-vous, lors du procès opposant la FTC à Microsoft, dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard, plusieurs documents avaient fuité. L’un d’entre eux évoquait une nouvelle version de la Xbox Series X, complètement dématérialisée. Elle permettra d’étendre la technologie cloud que Microsoft met en place pour ses joueurs. Toutefois, pour de nombreuses personnes, cela signe l’arrêt de mort des consoles physiques.

La fin des consoles chez Xbox

Si cette perspective effraie beaucoup de personnes, le PDG Phil Spencer rassure ses acheteurs. « La société a tenu une réunion interne mardi au cours de laquelle Spencer a déclaré aux employés qu’il n’était pas prévu d’arrêter la fabrication de consoles et que les Xbox continuent à faire partie d’une stratégie impliquant plusieurs types d’appareils. Xbox n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire », explique le compte rendu de la journaliste Shannon Liao. À cela, il faut comprendre que la firme sortira surement plusieurs versions d’une même console, comme ses concurrents.

Même si Microsoft a une vision du dématérialisé plus avancée que ses adversaires grâce à son abonnement Cloud Gaming, il n’est pas seul sur le terrain. Sony propose déjà à la vente la PlayStation 5 classique ainsi que la version nommée digitale. À la différence de la première option, celle-ci ne possède pas de lecteur de disque et oblige les joueurs à télécharger des jeux en dématérialisés. Si cette pratique pose beaucoup de questions, car l’utilisateur n’est plus propriétaire du soft, elle a un avantage certain : son prix beaucoup plus bas. La nouvelle Xbox Series X devrait également en bénéficier.

La nouvelle console arrive bientôt

Eh oui ! En 2024, les adeptes de Xbox pourront se procurer une console. Elle sera considérée comme une refonte de la série X. Nom de code Brooklyn sera entièrement dématérialisée et disposera de 2 To de stockage. Elle aura le droit à la compatibilité Wi-Fi 6e et Bluetooth 5,2, et à plusieurs optimisations pour réduire sa consommation d’énergie. La machine sera proposée d’ici novembre au prix de 499 dollars (soit 100 dollars moins chers que la version actuelle). Dans le document fuité, on apprend qu’elle accompagnera une nouvelle édition de la Xbox Series S, au tarif de 299 dollars.