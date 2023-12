Une nouvelle rumeur vient d'éclater au sujet de la future console Xbox, et cette fois, on nous parle d'une sortie en 2026. A quoi est-ce qu'on pourrait avoir affaire ?

La PS5 et Xbox Series étant sorties depuis quelques années, certaines personnes se tournent déjà vers l'avenir. Qu'est-ce que Microsoft et Sony nous préparent ? Du côté de la Xbox, doit-on s'attendre à une machine qui serait un entre-deux, comme on avait pu le voir avec la Xbox One X ? Pour l'instant, on est un peu dans le flou à ce sujet. Cependant, un leaker a visiblement les réponses à ces questions, y compris une date de sortie.

La nouvelle Xbox pour 2026 ?

Une fois n'est pas coutume, la rumeur nous est rapportée par Jeff Grubb, journaliste reconnu pour la fiabilité de ses sources. Justement, l'une d'entre elles, Kepler_L2, affirme que la prochaine Xbox sortira en 2026. L'insider en question est normalement connu pour ses théories sur les CPUs et GPUs. Mais de temps à autre, il livre des infos sur des consoles, comme l'a fait avec la PS5 Pro. Cette fois, il s'attaque à la nouvelle machine de Microsoft qui ne s'est pas encore dévoilée. Qu'avons-nous appris ?

Déjà, Kepler_L2 nous explique que tous les plans du géant américain concernant une console mid-gen, sans lecteur disque, avec des noms de codes comme Ellewood, Brooklin, et Uther, ont été annulés. Ça permettrait à la société de potentiellement se concentrer sur une Xbox inédite, qui marquerait le début d'une nouvelle génération plus tôt que prévu. Et de toute évidence, Microsoft n'attendrait pas 2028 avant de le faire, notamment en réponse à l'arrivée de The Elder Scrolls VI dont la date de sortie n'a pas été communiquée.

Il faut bien évidemment prendre toutes ces informations avec des grosses pincettes. Que ce soit Jeff Grubb ou Kepler_L2, tout ce qu'ils disent n'a pas encore été confirmé de façon officielle. Donc même si ça peut avoir du sens, il est important de prendre du recul pour rapport à tout ça. Néanmoins, ça donne une petite idée des plans de Xbox au cours des prochaines années. Il va sans dire que la firme a de beaux projets pour les fans, et on a hâte d'en découvrir davantage. Peut-être en 2024 ? Croisons les doigts.

Des nouvelles de la PS5 Pro

Toujours d'après Jeff Grubb, en plus de la Xbox, on aurait des nouvelles croustillantes à se mettre sous la dent pour la PS5 Pro. Selon lui, la machine serait prévue pour septembre 2024. Il est, au passage, revenu sur la liste des caractéristiques techniques de la console. Il faut visiblement s'attendre à de grosses avancées. Elle pourrait notamment bénéficier d'une amélioration de 60% de sa performance brute, mais aussi de l'introduction d'un processeur dédié à l'intelligence artificielle, spécifiquement conçu pour gérer l'upscaling de haute résolution. En bref, quelque chose de semblable à la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA. Reste à savoir si tout ça est bien vrai. Affaire à suivre.