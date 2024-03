Depuis plusieurs mois, Xbox continue sa mutation et son ouverture pour atteindre un plus large public totalement absent actuellement. Et l'un des premiers changements dans l'évolution de la stratégie du constructeur a été de sortir certaines exclusivités sur PS5, PS4 et / ou Nintendo Switch. Pentiment est disponible sur les trois consoles, tandis qu'Hi-Fi Rush n'est jouable que sur PlayStation 5. Au mois d'avril, deux autres jeux doivent encore arriver : Sea of Thieves et Grounded. Mais du côté des services, ça bouge également.

Une nouvelle fonctionnalité Xbox qui va ravir les PCistes

Le Xbox Game Pass est l'un des services qui capte toute l'attention de Microsoft, qui ambitionne de le rendre incontournable dans les années à venir. Pour l'heure, l'abonnement n'a pas encore atteint un nombre d'abonnés suffisant pour remplir cet objectif, mais la firme de Redmond ne cesse de l'alimenter pour convaincre. L'un des autres buts de Xbox, qui a été rappelé à maintes reprises, c'est de pouvoir être présent sur tous les écrans possibles. Et pour cela, le cloud gaming est un allié de taille. Grâce à cette technologie, pas besoin de console ou de PC pour jouer, un smartphone et une connexion 4G robuste font l'affaire.

Le xCloud est néanmoins disponible sur consoles et PC, et sur cette plateforme, il y a d'ailleurs une nouveauté attendue et demandée par les PCistes. Les membres du programme Insider peuvent brancher un clavier souris et le mettre à l'épreuve sur quelques jeux jouables xCloud. « Les membres Xbox Insiders peuvent essayer la compatibilité clavier souris en jouant en cloud gaming. Et ce via les navigateurs pris en charge, Edge et Chrome, et l'application Xbox PC sur Windows » annonce le Xbox Wire. Le pré-requis est de faire partie du programme « PC Gaming Preview » qui donne accès aux mises à jour avant tout le monde.

Crédits : Xbox.

Les jeux xCloud compatibles avec le combo clavier souris

Étant donné qu'il s'agit d'une phase de test relativement privé, la sélection des jeux compatibles est encore assez restreinte. Mais cela n'empêche pas d'avoir des très gros titres comme Fortnite, Halo Infinite ou Sea of Thieves, ainsi que le très bon Atomic Heart.