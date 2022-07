Voila une fonctionnalité qui devrait faire plaisir à ceux qui veulent regrouper liste d'ami ET possibilité de discuter facilement. En effet, Discord débarque sur Xbox.

Histoire de centraliser vos amis sur PC, console Microsoft et mobile, sachez que le chat vocal Discord arrive sur Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pourrez ainsi échanger avec n’importe qui ou utiliser les appels de groupe. Si il y a bien une application qui était demandée, c'était celle-ci.

Enfin Discord sur Xbox

La mise à jour commence à se déployer pour les Xbox Insiders dès aujourd’hui et sera disponible pour tout le monde très bientôt.

Tout est évidemment fait pour vous simplifier la vie, quand vous jouerez sur console, vous pourrez voir qui est présent dans le groupe et qui parle. Vous pourrez également changer le volume et passer du chat Discord au chat vocal Xbox. Bref une version Discord qui est optimisée pour l'usage sur les consoles de Microsoft.

Lier son compte Discord à la console, la première étape

Pour commencer:

Il faut ouvrir le Guide en appuyant sur le bouton Xbox de votre manette

Se rendre dans la section Groupes et chat

Puis cliquer sur Essayer le chat vocal Discord sur XB. Vous aurez alors la possibilité de scanner un QR code qui lancera les applications Discord et XB pour vous connecter et lier vos comptes Discord et XB. Si vous avez déjà lié votre compte Discord à votre Xbox, il sera nécessaire de les lier à nouveau. Pour lier votre compte Discord, vous devez avoir au moins 13 ans.

Une fois votre compte Discord lié à votre console, vous pourrez rejoindre le groupe de votre choix, comme vous l’auriez fait normalement. Sur l’application mobile Discord, vous verrez apparaître une nouvelle option Rejoindre sur XB.

Elle est pas belle la vie ?