L'absence d'E3 en 2022, qui profite au Summer Game Fest, n'aura aucune incidence sur les plans de Microsoft. La firme de Redmond fait comme si de rien n'était et va communiquer à travers son Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.

Xbox et Bethesda veulent annoncer des choses

Contrairement à l'EA Play Live 2022 qui a été annulé, le Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 aura bien lieu le dimanche 12 juin à 19h00. Même horaire, même jour. Microsoft a ses habitudes et elles ne seront pas bousculées cette année malgré l'annulation du mythique salon de jeu vidéo américain.

Il y aura des annonces de la part des studios internes de la marque verte, de Bethesda... mais également d'éditeur tiers. Des partenaires de Microsoft encore inconnus.

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Xbox & Bethesda Games Showcase débutera le dimanche 12 juin à 19h (heure française). L’événement se concentrera sur les titres des Xbox Game Studios, de Bethesda et de plusieurs créateurs partenaires du monde entier.

Comme à l'accoutumée, il faudra passer soit par la chaîne YouTube Xbox, soit la chaîne Twitch.

Un écosystème et un Game Pass à l'honneur

Cette conférence, ou présentation, sera l'occasion pour Microsoft de lever le voile sur les jeux "bientôt" disponibles dans l'écosystème. Game Pass inclus.

Le Xbox & Bethesda Games Showcase délivrera de nombreuses informations sur les jeux qui sortiront bientôt dans l’écosystème Xbox, ainsi que sur ceux rejoignant prochainement le catalogue du Game Pass, sur console comme sur PC.

Qui est pressenti ? Tout le monde attend un titre : Starfield. Si le jeu maintient sa sortie au 11 novembre 2022 sur Series X|S et PC, les développeurs vont devoir offrir une première vidéo de gameplay. Après, c'est plus flou. Étant donné les difficultés d'Everwild et de Perfect Dark, pas sûr qu'ils passent une tête. Du côté des éditeurs tiers, Microsoft aurait bien un coup à jouer avec Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Qu'attendez-vous de ce showcase ? Quels jeux souhaitez-vous voir en priorité ? Attendez-vous de nouvelles annonces ou simplement des mises à jour à court termes ? Dites nous tout en commentaires.