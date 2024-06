Dans un tournant stratégique majeur, Phil Spencer, le chef de la division Xbox, a récemment confirmé que plusieurs jeux développés par Microsoft seront disponibles sur d'autres consoles. Telles que la PS5 et la Nintendo Switch. Cette annonce vient éclaircir les interrogations des fans suite à la révélation plus tôt cette année. De la sortie de quatre jeux Xbox exclusifs sur PS5 et certains sur la Switch.

La stratégie de chez Xbox, un peu plus claire

Phil Spencer a expliqué cette démarche lors d'une interview avec IGN, soulignant que Microsoft souhaite offrir à ses clients Xbox la possibilité d'acheter ou de s'abonner à des jeux qui seront également pris en charge sur d'autres plateformes. "Notre engagement envers nos clients Xbox est de leur donner l'opportunité d'acheter ou de s'abonner aux jeux, et nous allons soutenir ces jeux sur d'autres écrans," a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette approche bénéficiera aux franchises de Microsoft et est fortement appréciée par les joueurs, qui aiment pouvoir jouer sur différentes plateformes.

Cette confirmation arrive quelques mois après que Spencer ait nié tout changement dans la stratégie d'exclusivité de Microsoft. Initialement, il avait annoncé que seulement quatre jeux seraient disponibles sur d'autres consoles. Sans pour autant indiquer une modification fondamentale de la stratégie d'exclusivité de Xbox. Cependant, les récentes déclarations montrent une ouverture plus large de Microsoft à cette idée. Bien que l'entreprise n'ait pas utilisé le terme exclusif lors de son récent événement showcase.

Changement de cap progressif

Durant cet événement Xbox Games Showcase, Microsoft a dévoilé plusieurs nouveaux titres. Notamment Doom: The Dark Ages et Gears of War: E-Day, mais sans mentionner d'exclusivité Xbox. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre du Project Latitude de Microsoft. Un projet confidentiel visant à explorer la possibilité de lancer plusieurs jeux sur des plateformes concurrentes. Parmi ces jeux figure Senua’s Saga: Hellblade II, récemment sorti. Ce projet montre l'ouverture de Microsoft à une stratégie multiplateforme plus inclusive.

La décision de Microsoft d'élargir la disponibilité de ses jeux à d'autres consoles marque un tournant intéressant dans l'industrie du jeu vidéo. Traditionnellement, les exclusivités ont été un moyen pour les fabricants de consoles d'attirer et de fidéliser les joueurs. Cependant, avec l'évolution des attentes des joueurs et la montée en puissance des services de jeux en streaming, cette stratégie pourrait évoluer vers une plus grande accessibilité et un plus grand choix pour les consommateurs..