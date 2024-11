La mise à jour de novembre 2024 a apporté son lot de nouveautés à l'écosystème Xbox, avec ces ajustements et ajouts au niveau des consoles, des manettes ou encore de l'application PC Windows. Dans les changements, Microsoft a amélioré l'interface utilisateur, notamment la recherche, et a même implémenté un outil pour faire des réglages sur plusieurs périphériques, entre autres choses. En revanche, le constructeur annonce mettre un terme à une fonctionnalité historique, une page se tourne.

C'est la fin de toute une époque ! Microsoft a décidé de supprimer définitivement l'application Éditeur d'avatar sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC Windows. « À compter du 9 janvier 2025, l’application Éditeur d’avatar Xbox ne sera plus disponible. Cela signifie que les joueurs ne pourront plus accéder à l’application Éditeur d’avatar ». Les avatars, pour celles et ceux qui n'ont pas connu, sont des créations des joueuses et joueurs de personnages en 3D. Des alter egos virtuels pour les représenter au mieux sur leur profil et en ligne. Une fonctionnalité historique apparue pour la première fois sur Xbox 360.

Ce retrait de l'Éditeur d'avatar sera effectif le 9 janvier 2025 et est justifié par un faible engagement de la part de la communauté actuelle. « En raison d’un faible engagement et de notre orientation vers la fourniture d’autres expériences aux joueurs, l’application Éditeur d’avatar Xbox ne sera plus disponible à partir du 9 janvier 2025 ». Pour vous donner une identité visuelle virtuelle, vous pourrez toujours utiliser des « arrière-plans dynamiques, des couleurs de profil, des avatars originaux Xbox, des thèmes de profil et des gamerpics sur les consoles et les PC ».

Si vous souhaitez apporter des modifications, vous serez libre de le faire, mais uniquement jusqu'au 9 janvier 2025. Après cette date, vous ne pourrez plus accéder à vos avatars ou aux cosmétiques achetés pour les customiser. Tous les achats du 1er novembre 2023 au 9 janvier 2025 seront d'ailleurs remboursés. « Toutefois, cette modification n’affectera pas les avatars originaux et ceux qui jouent sur les consoles 360 ou des jeux qui utilisent Avatars originaux Xbox » précise Microsoft. Que pensez-vous de la disparition de cette fonctionnalité ?

Crédits : Microsoft.

Source : support Xbox.