Sorti en février 2021 en exclusivité sur PS5, Destruction Allstars n’a pas su convaincre les joueurs. Peu de temps après sa sortie, le jeu a malheureusement été déserté à tel point que le studio Lucid Games a dû combler les vides dans ses serveurs avec des bots, histoire de permettre aux quelques joueurs restants de pouvoir jouer en ligne et de relancer un peu la machine. Mais malgré cet échec, Lucid Games à su rebondir et travail désormais sur un gros jeu Xbox.

Après le carambolage sur PS5, Lucid passe sur Xbox

Après s'être fait enlevé son projet de reboot de la licence Twisted Metal par Sony, le studio nous annonce aujourd’hui travailler avec les équipes de RARE sur un très gros jeu Xbox.

Comme on peut le lire sur leur site officiel, Lucid Games aide donc RARE sur le développement de Sea of Thieves, le célèbre jeu de piraterie à succès disponible sur PC, Xbox Series et Xbox One.

Nous avons pris le large avec Rare sur le Sea of Thieves en soutenant le développement de leur palpitante aventure pirate. Site officiel Lucid Games

Après un démarrage un peu houleux à cause de plusieurs problèmes techniques, Sea of Thieves a finalement réussi à se maintenir à flot et profite désormais d'une solide communauté. Le jeu est régulièrement mis à jour, profite d'événements réguliers. De plus, du contenu ne cesse de venir gonfler son incroyable durée de vie chaque année, avec de nouvelles quêtes, boss et lieux à découvrir. Les choses devraient donc très certainement s'accélérer dans un avenir proche, et se consolider davantage avec l'arrivée de nouveaux renforts, et c'est tant mieux.

En outre, Lucid Games soutient le développement de plusieurs gros titres d’Electronic Arts comme Apex Legends, le battle royale qui continue de cartonner sur toutes les plateformes, et EA Sports PGA Tour, la fameuse simulation sportive de golf qui devrait arriver dans les prochain mois sur PS5, Xbox Series et PC.

Pour rappel, Lucid Games a été créé en 2011 par des anciens développeurs de Bizarre Creations (Geometry Wars, Blur) après que ce dernier ait été fermé par Activision.