Quelque chose de très important se trame chez Xbox, et il est fort possible qu'un gros changement ait lieu. Pour en discuter, Microsoft annonce un événement prochainement.

D'importants changements sont prévus chez Xbox, susceptibles de bouleverser complètement la conception que certains joueurs ont depuis de nombreuses années de ce que l'on appelle «la Guerre des Consoles». Microsoft est-il enfin sur le point de mettre fin aux hostilités ? Ce qui est sûr, c'est qu'un événement majeur se prépare en coulisse, susceptible de surprendre de nombreux utilisateurs. Que sait-on exactement ?

Un événement arrive Xbox, la PS5 dans le collimateur ?

Depuis un certain temps, des rumeurs circulent quant à la possibilité de voir Hi-Fi Rush sortir sur d'autres consoles. Les discussions ont également concerné Sea of Thieves, et désormais, Starfield est évoqué, ainsi que potentiellement Halo. Jusqu'à hier (lors de la rédaction de cette article), le très respecté média The Verge avait également spéculé sur la possibilité qu'Indiana Jones bénéficie d'une version pour la PS5 quelques mois après son lancement sur Xbox.

Dans le but de surprendre tout le monde et de susciter un grand intérêt, le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a annoncé sur Twitter que le géant américain avait l'intention d'organiser un événement la semaine prochaine. Voici ce qu'il a partagé :

Nous vous écoutons et nous vous entendons. Nous avons planifié un événement de mise à jour commerciale pour la semaine prochaine, au cours duquel nous avons hâte de partager avec vous plus de détails sur notre vision de l'avenir de la Xbox. Restez à l'écoute.

Selon The Verge, Microsoft prévoit d'annoncer son intention de divulguer des informations concernant l'introduction de ses jeux Xbox exclusifs, tels que Hi-Fi Rush, sur les consoles PS5 et Nintendo Switch lors de cet événement. Cette annonce fait suite à une série de leaks qui ont alimenté les spéculations sur l'avenir des jeux Xbox, notamment la possibilité de voir le prochain jeu Indiana Jones sur PS5.

Un changement total de stratégie

À l'origine, Microsoft avait envisagé de tenir cet événement plus tard dans le mois. Cependant, en raison des rumeurs de plus en plus persistantes, l'entreprise a décidé d'avancer cette annonce. Cette démarche de Microsoft s'inscrit dans un contexte plus large, suite à l'acquisition monumentale d'Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Tout ceci semble souligner un virage à 180 degrés pour la stratégie Xbox. Alors qu'on pensait que le géant allait utiliser ce rachat pour écraser la concurrence, cela ne serait finalement pas le cas ?

Si tout cela se réalise (il semble désormais assez difficile que cela n'arrive pas), cela pourrait représenter un changement radical dans l'histoire du jeu vidéo. De toute évidence, ce serait un signe que Microsoft est en train d'enterrer une partie de la hache de guerre.